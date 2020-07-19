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    «Важнейшая. Три из трех в этом году». Дзюба прокомментировал победу над «Спартаком» в Кубке России

    После победы в полуфинале Кубка России в твиттер-аккаунте «Зенита» появилось видео из раздевалки клуба.

    На записи исход матча прокомментировал форвард петербуржцев Артем Дзюба.

    «Важнейшая. Три из трех в этом году», – сказал игрок, имея ввиду победы «Зенита» над «Спартаком».

    • В 1/2 финала Кубка «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 2:1.
    • В этом сезоне РПЛ питерцы одержали победы над москвичами в обоих кругах с одинаковым счетом 1:0.
    • В финале Кубка «Зенит» встретится с «Химками»

    Источник: Твиттер «Зенита»

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    19.07.2020 23:20
    Комментарии3
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      Рейтинг: +8457

      derrik2000 34 минуты назад

      Ты ТАК скажи после ТРЁХ ПОДРЯД игр в ЛЧ, а не после игры с молокососами при бездарном подпрыгивающем тренеришке.
      Вот тогда будет дело.
      Посмотрел видео: игроки Зенита и Семак радуются так, словно, ну, Баварию, например, обыграли. )))))))))))))))))
      Стыдно, игрочилки и тренеришка!
      У тедескинского колхозного молодняка всего навсего выиграли.

      1
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      Рейтинг: +41

      Спартак гуно знают все > derrik2000 27 минут назад

      А кукешь не горит?
      Может, посмотри на 7:2 в вашем исполнение?
      =))))

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      Рейтинг: +4332

      alarm > derrik2000 8 минут назад

      рыло, давай освежу тебе память. ЛЧ 2015/16.

      1) валенсия 2:3 зенит ---
      2) зенит 2:1 гент - дзюба забил
      3) зенит 3:1 лион - дзюба снова забил
      4) лион 0:2 зенит - дзюба дубль
      5) зенит 2:0 валенсия - дзюба ещё разок решил забить
      6) гент 2:1 зенит - проиграли, но дзюба, на-всякий, ещё забил, чтобы у тебя подгорело.

      гы-гы.

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