«Важнейшая. Три из трех в этом году». Дзюба прокомментировал победу над «Спартаком» в Кубке России

Ты ТАК скажи после ТРЁХ ПОДРЯД игр в ЛЧ, а не после игры с молокососами при бездарном подпрыгивающем тренеришке.
Вот тогда будет дело.
Посмотрел видео: игроки Зенита и Семак радуются так, словно, ну, Баварию, например, обыграли. )))))))))))))))))
Стыдно, игрочилки и тренеришка!
У тедескинского колхозного молодняка всего навсего выиграли.
После победы в полуфинале Кубка России в твиттер-аккаунте «Зенита» появилось видео из раздевалки клуба.
На записи исход матча прокомментировал форвард петербуржцев Артем Дзюба.
«Важнейшая. Три из трех в этом году», – сказал игрок, имея ввиду победы «Зенита» над «Спартаком».
- В 1/2 финала Кубка «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 2:1.
- В этом сезоне РПЛ питерцы одержали победы над москвичами в обоих кругах с одинаковым счетом 1:0.
- В финале Кубка «Зенит» встретится с «Химками»
twit text — ФК «Зенит» (@zenit_spb) July 19, 2020