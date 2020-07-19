«Важнейшая. Три из трех в этом году». Дзюба прокомментировал победу над «Спартаком» в Кубке России

После победы в полуфинале Кубка России в твиттер-аккаунте «Зенита» появилось видео из раздевалки клуба.

На записи исход матча прокомментировал форвард петербуржцев Артем Дзюба.

«Важнейшая. Три из трех в этом году», – сказал игрок, имея ввиду победы «Зенита» над «Спартаком».

В 1/2 финала Кубка «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 2:1.

В этом сезоне РПЛ питерцы одержали победы над москвичами в обоих кругах с одинаковым счетом 1:0.

В финале Кубка «Зенит» встретится с «Химками»