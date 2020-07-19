Журналист Короткин: «У Гончаренко после отъезда в Белоруссию был серьезный разговор с руководством ЦСКА. Тренер принес извинения, их приняли»

ЦСКА настроен на дальнейшую работу с главным тренером Виктором Гончаренко. Информацию сообщил шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.
«Уйдет ли Гончаренко? У него состоялся очень серьезный разговор с руководством ЦСКА после отъезда в Белоруссию. Речь шла о том, чтобы тренер продолжил работу до конца контракта, он рассчитан до лета 2021 года. Он был продлен в мае.
Гончаренко извинился за свой отъезд перед руководством и игроками, пообщался по-человечески. Он изменил некоторые правила в команде. Например, теперь нет централизованного приема пищи. Извинения были приняты», – сказал инсайдер.
- Гончаренко тренирует ЦСКА с 2016 года.
- Команда идет в РПЛ четвертой и претендует на попадание в Лигу чемпионов.
- ЦСКА с Гончаренко взял Суперкубок России в 2018 году.
Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом 2019 года. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов. Например, он первым сообщил, что Виктор Гончаренко покинул расположение ЦСКА и улетел в Белоруссию и что белоруса вернули к руководству командой.