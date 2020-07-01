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  • Гончаренко – об отъезде в Белоруссию после игры с «Зенитом»: «Нужно было встряхнуть команду. Я пожалел и извинился»

Гончаренко – об отъезде в Белоруссию после игры с «Зенитом»: «Нужно было встряхнуть команду. Я пожалел и извинился»

1 июля 2020, 01:28
14

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко объяснил, почему после матча 23-го тура РПЛ против «Зенита» (0:4) улетел в Белоруссию. По информации инсайдеров, белорус также писал заявление об уходе.

«Что касается поездки в Белоруссию, нужно было каким-то образом встряхнуть команду. Раз это пошло на пользу, значит, мы сделали всe правильно. Я пожалел о своeм поступке и принeс извинения в команде», – сказал Гончаренко.

  • В 25-м туре ЦСКА обыграл «Спартак» (2:0) – это первая победа команды в РПЛ с ноября.
  • В таблице ЦСКА идет пятым.
  • Гончаренко тренирует команду с 2016 года.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Белоруссия. Высшая лига ЦСКА Спартак Зенит Гончаренко Виктор
Комментарии (14)
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DeStar
1593557882
не верю что Гончаренко сказал " в Белоруссию" )
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Strig
1593572798
Сгоняли договорняк с бомжами и товарняком в лукашенландию, а тут преображение...?!
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dimon_kt
1593573192
На самом деле этот ответ "встряхнуть команду" Ганчаренко подсказал комментатор "МАТЧ ТВ" Шнякин в пред-матчевом интервью со Спартаком. По морде лица Ганчаренко было видно - что он сам не понимает - как он оказался у себя на Родине. По мне - лучше бы он оттуда не возвращался - это не тренер, а полнейшая х....та. Дерганный и неадекватный тренер - это п...ц для ЦСКА.
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paracetamol
1593582927
Свалил бы вообще, еще лучше бы встряхнул. Надоел ты игрокам!
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порт
1593586589
Раз это пошло на пользу, значит, мы сделали всe правильно. \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ А мы, это кто?
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Дедуктор
1593587126
Гончаренко - лучший тренер. С такими составом, как у ЦСКА, тот же Тедеску давно бы обосрался. Жестко!
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BRO_football
1593588443
В любом случае Ганчаренко близок к отставке. По результатам сезона руководство ЦСКА будет принимать решение оставлять Ганчаренко или нет.
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zago31
1593589452
tgtennis.com - Реально крутой сайт с прогнозами, три месяца беру матчи у них. Даже букмекеры начали резать счёта, видимо что-то заподозрили. Не дадим букам спокойной жизни!
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Ростислав72
1593590894
Ему как минимум не все равно. Большая часть тренеров РПЛ спокойно хавают бабки как минимум до конца контракта, а нет - отступные.
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general.lizyukov
1593603963
Да конечно, пожалел. Неустойку увидел, поди.
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