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    Гончаренко – об отъезде в Белоруссию после игры с «Зенитом»: «Нужно было встряхнуть команду. Я пожалел и извинился»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко объяснил, почему после матча 23-го тура РПЛ против «Зенита» (0:4) улетел в Белоруссию. По информации инсайдеров, белорус также писал заявление об уходе.

    «Что касается поездки в Белоруссию, нужно было каким-то образом встряхнуть команду. Раз это пошло на пользу, значит, мы сделали всe правильно. Я пожалел о своeм поступке и принeс извинения в команде», – сказал Гончаренко.

    • В 25-м туре ЦСКА обыграл «Спартак» (2:0) – это первая победа команды в РПЛ с ноября.
    • В таблице ЦСКА идет пятым.
    • Гончаренко тренирует команду с 2016 года.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 01:28
    Комментарии2
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      Рейтинг: +9633

      DeStar 37 минут назад

      не верю что Гончаренко сказал " в Белоруссию" )

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      Рейтинг: +15456

      bset > DeStar 28 минут назад

      Самое смешное, что на Чемпе, откуда Бомбардир новость скопировал, написано "Беларусь". Похоже школьники, которые тут именуются журналистами, практикуются в пересказе. Прочитали там и тут по памяти написали своими словами.

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