Гончаренко – об отъезде в Белоруссию после игры с «Зенитом»: «Нужно было встряхнуть команду. Я пожалел и извинился»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко объяснил, почему после матча 23-го тура РПЛ против «Зенита» (0:4) улетел в Белоруссию. По информации инсайдеров, белорус также писал заявление об уходе.

«Что касается поездки в Белоруссию, нужно было каким-то образом встряхнуть команду. Раз это пошло на пользу, значит, мы сделали всe правильно. Я пожалел о своeм поступке и принeс извинения в команде», – сказал Гончаренко.