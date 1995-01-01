Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    2 Тест: что вам подарят на Новый год?
    Тест: что вам подарят на Новый год?
    3 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?

    Талалаев: «Председатель совета директоров «Крыльев Советов» больше чем уверен, что клуб останется в РПЛ»

    В «Крыльях Советов» не сомневаются, что клуб останется в РПЛ, несмотря на позицию в зоне вылета за тур до окончания сезона. Об этом рассказал главный тренер Андрей Талалаев.

    — Сегодня председатель совета директоров клуба Александр Фетисов выступал перед командой. Он больше чем уверен, что мы останемся в РПЛ. Теперь мы ждем решения исполкома РФС. У «Крыльев» сезон не закончен. Нас еще ждет домашняя игра с «Сочи». Перед своими болельщиками мы должны показать хороший результат и добиться победы. Кроме того, мы уверены, что на Исполкоме будут приняты правильные решения.

    — Однако пока судьба «Крыльев» находится в руках «Химок», которые в ближайшие дни должны объявить, идут ли они в Премьер-лигу.

    — Это самое парадоксальное. Последние пять матчей мы были уверены, что своей работой перевернем создавшуюся ситуацию. Считаю, что в борьбе за 14-е место мы имели определенное преимущество. И стратегическое, и игровое. Но случился неожиданный результат в матче «Спартака» с «Тамбовом» (2:3). Потом были признаны судейские ошибки, которые повлияли на исход встречи. Все это несколько изменило расклад сил. А дальше произошла эта история с коронавирусом в «Сочи». Самое неприятное для человека — это неизвестность. А мы в таком положении и находимся сейчас... Нет четкого понимания.

    • Занявшие второе место в сезоне ФНЛ «Химки» не планируют выходить в РПЛ.
    • Талалаев возглавил «Крылья Советов» летом.
    • Самарцы идут в зоне вылета лишь ввиду дополнительных показателей.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:30
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77916
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru