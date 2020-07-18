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  • Талалаев: «Председатель совета директоров «Крыльев Советов» больше чем уверен, что клуб останется в РПЛ»

Талалаев: «Председатель совета директоров «Крыльев Советов» больше чем уверен, что клуб останется в РПЛ»

18 июля 2020, 19:30
4

В «Крыльях Советов» не сомневаются, что клуб останется в РПЛ, несмотря на позицию в зоне вылета за тур до окончания сезона. Об этом рассказал главный тренер Андрей Талалаев.

— Сегодня председатель совета директоров клуба Александр Фетисов выступал перед командой. Он больше чем уверен, что мы останемся в РПЛ. Теперь мы ждем решения исполкома РФС. У «Крыльев» сезон не закончен. Нас еще ждет домашняя игра с «Сочи». Перед своими болельщиками мы должны показать хороший результат и добиться победы. Кроме того, мы уверены, что на Исполкоме будут приняты правильные решения.

— Однако пока судьба «Крыльев» находится в руках «Химок», которые в ближайшие дни должны объявить, идут ли они в Премьер-лигу.

— Это самое парадоксальное. Последние пять матчей мы были уверены, что своей работой перевернем создавшуюся ситуацию. Считаю, что в борьбе за 14-е место мы имели определенное преимущество. И стратегическое, и игровое. Но случился неожиданный результат в матче «Спартака» с «Тамбовом» (2:3). Потом были признаны судейские ошибки, которые повлияли на исход встречи. Все это несколько изменило расклад сил. А дальше произошла эта история с коронавирусом в «Сочи». Самое неприятное для человека — это неизвестность. А мы в таком положении и находимся сейчас... Нет четкого понимания.

  • Занявшие второе место в сезоне ФНЛ «Химки» не планируют выходить в РПЛ.
  • Талалаев возглавил «Крылья Советов» летом.
  • Самарцы идут в зоне вылета лишь ввиду дополнительных показателей.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Талалаев Андрей
Комментарии (4)
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DOCTOR PENALTY
1595091331
Юран держит Самару за яйца! ( Хотя Самара и женского рода.)
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Hektor 84
1595094333
Что то кажется эта ситуация с коронавирусом в Сочи всплыла не случайно.
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Бухбух
1595127829
Судя по вью, Талалаев рассчитывал, что Тамбов будет сливать все матчи.
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