РПЛ опубликовала лучшие сейвы 29-го тура

Пресс-служба РПЛ подготовила подборку лучших вратарских спасений 29-го тура. Видео доступно ниже.

«Эффектные прыжки, грамотная игра на выходе, мастерская реакция: в 29-м туре голкиперы совершали сейвы на любой вкус.

Наслаждаемся топовыми спасениями прошедших матчей», – написала лига.

Завтра, 19 июля, состоится перенесенный матч между «Краснодаром» и «Динамо».

Заключительный тур чемпионата пройдет на следующей неделе.

Второе чемпионство подряд взял «Зенит».