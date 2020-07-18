РПЛ опубликовала лучшие сейвы 29-го тура

Пресс-служба РПЛ подготовила подборку лучших вратарских спасений 29-го тура. Видео доступно ниже.
«Эффектные прыжки, грамотная игра на выходе, мастерская реакция: в 29-м туре голкиперы совершали сейвы на любой вкус.
Наслаждаемся топовыми спасениями прошедших матчей», – написала лига.
- Завтра, 19 июля, состоится перенесенный матч между «Краснодаром» и «Динамо».
- Заключительный тур чемпионата пройдет на следующей неделе.
- Второе чемпионство подряд взял «Зенит».
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Источник: твиттер РПЛ