Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    2 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    3 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?

    РПЛ опубликовала лучшие сейвы 29-го тура

    Пресс-служба РПЛ подготовила подборку лучших вратарских спасений 29-го тура. Видео доступно ниже.

    «Эффектные прыжки, грамотная игра на выходе, мастерская реакция: в 29-м туре голкиперы совершали сейвы на любой вкус.

    Наслаждаемся топовыми спасениями прошедших матчей», – написала лига.

    • Завтра, 19 июля, состоится перенесенный матч между «Краснодаром» и «Динамо».
    • Заключительный тур чемпионата пройдет на следующей неделе.
    • Второе чемпионство подряд взял «Зенит».

    Источник: твиттер РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:18
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77916
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru