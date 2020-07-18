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«Тамбов» будет снова проводить домашние матчи в Саранске

18 июля 2020, 11:07
5

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков заявил, что команда, скорее всего, опять сменит стадион, на котором будут проводиться домашние игры.

– Определились, где будете проводить домашние матчи в следующем сезоне? Снова в Нижнем Новгороде?

– Скорее всего, в Саранске. Потому что в Нижнем Новгороде у нас условия не очень хорошие. Когда началась пандемия, мы написали заявление, чтобы нам понизили стоимость аренды стадиона. А нам прибавили 20%.

– В Саранске пошли на снижение?

– Да, нам пошли навстречу, чтобы загрузить «Мордовию Арену». К тому же в Нижнем Новгороде был случай, когда нам запретили играть в присутствии болельщиков матч с «Зенитом» (1:2). Хотя по всей стране на стадионы допускают по 10% от общей вместимости.

– Аргументация была?

– Я лично ее не увидел. Просто местный Роспотребнадзор запретил проводить игру со зрителями. Хотя мне не очень понятно, чем ситуация в регионе отличалась от остальной России, где спокойно заполняют 10%. Мы думали, что нас в Нижнем ждут. А оказалось, что нас не очень хотят видеть. А ведь на продаже билетов на матч с «Зенитом» мы рассчитывали заработать и отбить часть затраченных средств.

– Сколько могли заработать на этой игре?

– Точные цифры не назову, но если бы мы проводили игры в Нижнем Новгороде с 10-процентной заполняемостью арены, то выручкой за билеты на один матч с «Зенитом» покрыли бы расходы на организацию трех встреч в летней части сезона. А так не собрали ничего. Это очень серьезно сузило наши финансовые возможности. Не говоря уже о повышенной цене за аренду стадиона в Нижнем. В Саранске в этом смысле нам предложили гораздо более приемлемые условия. Так что, скорее всего, в следующем сезоне будем проводить домашние встречи в Саранске.

– В плане логистики переездов из Тамбова на домашние матчи Саранск удобнее Нижнего Новгорода?

– Саранск к Тамбову ближе. Так что и команде по идее должно быть легче в плане переездов и восстановления. Хотя, конечно, надеюсь, что мы по ходу следующего сезона начнем выступать и у себя дома, но я пока не могу говорить о сроках реконструкции стадиона, поскольку строительство – это не мое. Я занимаюсь спортивной частью, а по ситуации на арене в Тамбове всю информацию получаю от президента клуба и руководства региона.

  • «Тамбов» проводил матчи на «Мордовия Арене» в первой части текущего сезона.
  • Команда занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Тамбов
Комментарии (5)
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Skull_Boy
1595061172
Как гастеры какие то, хотя Саранск прикольный тихий городок, где все в шаговой доступности от стадиона
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Garrincha58
1595066701
нет своего стадиона и нехрен делать в РПЛ пора бы уже за правило принять нет инфраструктуры играйте в ПФЛ
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Hektor 84
1595076261
Зачем команды без своего стадиона допускать до участия в премьер лиге? Посмешище!!! Такое только в России бывает.
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