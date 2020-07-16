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  • Николич – о победе над ЦСКА: «Сегодняшняя игра «Локомотива» меня полностью удовлетворила»

Николич – о победе над ЦСКА: «Сегодняшняя игра «Локомотива» меня полностью удовлетворила»

16 июля 2020, 23:09
13

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подвел итоги матча 29-го тура РПЛ против ЦСКА.

«Сегодня обеим командам нужна была победа. В какие-то моменты игра смотрелась очень интересно, но последние 20-25 минут, когда команды оказывались 5 на 5 на разных участках поля, такой футбол мне не нравится. Но игра моей команды меня полностью удовлетворила сегодня.

Хочу поздравить своих игроков с победой. Для нас это был урок, что в каждую игру нужно вкладывать подобные эмоции и накал страстей. Команда будет играть в Лиге чемпионов, и мы хотим попасть в группу. Всe в наших руках, будем стараться выполнить нашу цель. Будем максимально концентрироваться на игру с «Уралом», – сказал Николич.

  • «Локомотив» выиграл у ЦСКА со счетом 2:1.
  • Победитель матча забил оба гола с пенальти.
  • «Локо» гарантировал себе место в тройке РПЛ и, соответственно, путевку в ЛЧ.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА Николич Марко
Комментарии (13)
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TERMIK2142
1594930361
Вали в Шальке с друганом своим кинкактотамом! С каждым матчем все страшнее за клуб((( #КинкадзеУХОДИ!
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LOKOfanatik19
1594931335
Думаю все болелы Локо соглашаться, что игра просто ужас... с такой игрой в ЛЧ точно делать нечего.
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srg38
1594931503
Играли максимально убого, а его игра удовлетворила...
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Torvald64
1594933513
То есть, это нормально, что мы после гола тупо отошли на свою половину и прекратили всякую контригру? Я сначала подумал, что ЦСКА просто прибавило, но мы же стали нормально играть после гола Влашича - выходит, это тактика такая? В жопу такую тактику. Так только маленькие команды играют - забьют фавориту, очешуеют от счастья и бегом в штрафную на удержание играть. С таким подходом только Тамбов тренировать, в ЛЧ так нельзя.
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vurmouhunfaits
1594934282
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Жуков А
1594935281
Что то он попутал. Результат, он понятно, удовлетворил. А вот на счет игры он как то перегнул
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PAREVG.
1594935659
Игры нет, случайная победа, до этого 4 ничьих, если не ошибки Краснодара и Ростова сейчас бы боролись за 4 - 5 место... В следующем сезоне, предстоит борьба за 7- 8 место.
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paracetamol
1594993801
Николич – о победе над ЦСКА: «Сегодняшняя игра «Локомотива» меня полностью удовлетворила. Особенно понравились пенальти! Без них, честно говоря, и смотреть было бы нечего»
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