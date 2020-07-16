Николич – о победе над ЦСКА: «Сегодняшняя игра «Локомотива» меня полностью удовлетворила»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подвел итоги матча 29-го тура РПЛ против ЦСКА.

«Сегодня обеим командам нужна была победа. В какие-то моменты игра смотрелась очень интересно, но последние 20-25 минут, когда команды оказывались 5 на 5 на разных участках поля, такой футбол мне не нравится. Но игра моей команды меня полностью удовлетворила сегодня.

Хочу поздравить своих игроков с победой. Для нас это был урок, что в каждую игру нужно вкладывать подобные эмоции и накал страстей. Команда будет играть в Лиге чемпионов, и мы хотим попасть в группу. Всe в наших руках, будем стараться выполнить нашу цель. Будем максимально концентрироваться на игру с «Уралом», – сказал Николич.