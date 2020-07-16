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    Николич – о победе над ЦСКА: «Сегодняшняя игра «Локомотива» меня полностью удовлетворила»

    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подвел итоги матча 29-го тура РПЛ против ЦСКА.

    «Сегодня обеим командам нужна была победа. В какие-то моменты игра смотрелась очень интересно, но последние 20-25 минут, когда команды оказывались 5 на 5 на разных участках поля, такой футбол мне не нравится. Но игра моей команды меня полностью удовлетворила сегодня.

    Хочу поздравить своих игроков с победой. Для нас это был урок, что в каждую игру нужно вкладывать подобные эмоции и накал страстей. Команда будет играть в Лиге чемпионов, и мы хотим попасть в группу. Всe в наших руках, будем стараться выполнить нашу цель. Будем максимально концентрироваться на игру с «Уралом», – сказал Николич.

    • «Локомотив» выиграл у ЦСКА со счетом 2:1.
    • Победитель матча забил оба гола с пенальти.
    • «Локо» гарантировал себе место в тройке РПЛ и, соответственно, путевку в ЛЧ.

    Источник: «Чемпионат»

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    16.07.2020 23:09
    Комментарии11
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      Рейтинг: +817

      PAREVG. 19 минут назад

      Игры нет, случайная победа, до этого 4 ничьих, если не ошибки Краснодара и Ростова сейчас бы боролись за 4 - 5 место...
      В следующем сезоне, предстоит борьба за 7- 8 место.

      1
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      Рейтинг: +113

      Жуков А 25 минут назад

      Что то он попутал. Результат, он понятно, удовлетворил. А вот на счет игры он как то перегнул

      1
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      Рейтинг: +11

      vurmouhunfaits 42 минуты назад


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      Рейтинг: +817

      PAREVG. > vurmouhunfaits 26 минут назад

      гори в аду спаммер долбанный

      0
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      Рейтинг: +2198

      afw13 > vurmouhunfaits 18 минут назад

      да все этих давалок и так знают - аларм, борат, литейный и пудель)))

      0
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      Рейтинг: +1450

      Torvald64 55 минут назад

      То есть, это нормально, что мы после гола тупо отошли на свою половину и прекратили всякую контригру? Я сначала подумал, что ЦСКА просто прибавило, но мы же стали нормально играть после гола Влашича - выходит, это тактика такая?
      В жопу такую тактику. Так только маленькие команды играют - забьют фавориту, очешуеют от счастья и бегом в штрафную на удержание играть. С таким подходом только Тамбов тренировать, в ЛЧ так нельзя.

      2
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      Рейтинг: +1400

      srg38 1 час назад

      Играли максимально убого, а его игра удовлетворила...

      3
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      Рейтинг: +883

      LOKOfanatik19 1 час назад

      Думаю все болелы Локо соглашаться, что игра просто ужас... с такой игрой в ЛЧ точно делать нечего.

      3
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      Рейтинг: +297

      TERMIK2142 1 час назад

      Вали в Шальке с друганом своим кинкактотамом! С каждым матчем все страшнее за клуб((( #КинкадзеУХОДИ!

      3
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      Рейтинг: +297

      TERMIK2142 > TERMIK2142 1 час назад

      Если бы не ошибки коней пздц был бы, чему радуешься лысый:?

      4
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      Рейтинг: +1014

      vsespartak01 > TERMIK2142 1 час назад

      все наладится!не переживай!удачи и побед в еврокубках!

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