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    «Интер» готов продать Шкриньяра за 60 миллионов

    Защитник «Интера» Милан Шкриньяр не входит в планы главного тренера миланцев Антонио Конте, пишет журналист Николо Скира.

    Клуб открыт для предложений по словенцу. «Интер» готов продать игрока, если получит сможет получить за него не менее 60 миллионов евро.

    Футболистом интересуются «Манчестер Сити», «ПСЖ» и «Реал». Сообщалось, что «Ман Сити» может обменять на Шкриньяра форварда Серхио Агуэро.

    • В этом сезоне Шкриньяр сыграл в Серии А 28 матчей, сделав две голевых передачи.
    • Рыночная стоимость защитника – 48 миллионов евро.

    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,9 тысяч подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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