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  • Федун – фанату: «Покупаете «Спартак»? У тебя есть 10 миллиардов рублей, которые ежегодно надо вкладывать?»

Федун – фанату: «Покупаете «Спартак»? У тебя есть 10 миллиардов рублей, которые ежегодно надо вкладывать?»

16 июля 2020, 00:27
41

Владелец «Спартака» Леонид Федун пообщался с болельщиком после матча 29-го тура РПЛ против «Ахмата» (3:0). Фанат изъявил желание купить клуб. Видео доступно ниже.

«Продам, если вы готовы платить, ради бога! За рубль продам.

Покупаете? У тебя есть 10 миллиардов рублей, которые надо ежегодно вкладывать?» – поинтересовался Федун.

  • Функционер в прошлом году делился планами передать клуб в управление болельщикам.
  • Федун купил «Спартак» в 2003 году.
  • Команда сейчас идет в РПЛ восьмой.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер Артема Локалова
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (41)
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mutabor0992
1594849979
Леня, за базар отвечать надо.Скинемся.Да еще и "голубая труба" с болот завидовать будет.
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Nevsky_RU
1594853454
Так а может там в общаке такие же братки есть, кто в 90е намакрушничал на заводы, пароходы и т.д. Не одним воровским Лукойлом краснобелая братия едина. А вообще это конечно знатный показатель скудоумия и отсутствия нравственности, кичиться ворованными народными лярдами
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Kollljan
1594871962
Вопрос Федуну. А откуда они у тебя?
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NewLife
1594881588
Федуну спасибо за то, что столько тратит на Спартак. В кадровых назначениях,однако, он слабоват. Банкир Авен (Альфа банк) хотел с друзьями купить Спартак, но отвалил, когда увидил ежегодные расходы, и в какой атмосфере пресловутого админ ресурса надо поднимать клуб, чтобы вывести его в плюс.
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Кинстифа
1594883091
всё по делу он сказал, как бы к нему кто не относился...
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Garrincha58
1594884262
Федул, а ты ли эти бабки вкладываешь из своего кармана???? эти бабки из Лукойла, а нефтяная компания доит свою страну по полной и всё в свои карманы
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BRO_football
1594887678
Так ведь у Спартака много лишних трат. Урезать нахрен все зарплаты футболистов на 30% и тогда уже надо вкладывать на 10 млрд рублей, а только 7.За 11 место в таблице надо платить куда меньше. И эти 30% зарплаты выдавать только премиями за хорошие матчи.
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морозз
1594894372
Это был засланный казачок из когорты бомжей или табуна! Здравомыслящий болельщик такую ахинею не несёт!
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paracetamol
1594896499
Я бы на месте Федуна, еще и доплатил бы миллиардик.
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paracetamol
1594904906
Наши бензоколонки все стерпят - сказал Федун. Поднимем литр на пятачок, никто и не пикнет. Поймут, что для народной команды!
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