Федун – фанату: «Покупаете «Спартак»? У тебя есть 10 миллиардов рублей, которые ежегодно надо вкладывать?»

Так а может там в общаке такие же братки есть, кто в 90е намакрушничал на заводы, пароходы и т.д. Не одним воровским Лукойлом краснобелая братия едина.
А вообще это конечно знатный показатель скудоумия и отсутствия нравственности, кичиться ворованными народными лярдами
Владелец «Спартака» Леонид Федун пообщался с болельщиком после матча 29-го тура РПЛ против «Ахмата» (3:0). Фанат изъявил желание купить клуб. Видео доступно ниже.
«Продам, если вы готовы платить, ради бога! За рубль продам.
Покупаете? У тебя есть 10 миллиардов рублей, которые надо ежегодно вкладывать?» – поинтересовался Федун.
- Функционер в прошлом году делился планами передать клуб в управление болельщикам.
- Федун купил «Спартак» в 2003 году.
- Команда сейчас идет в РПЛ восьмой.
Болельщик и Федун. Пьеса в одном действии.– Леонид Арнольдыч, когда продадите «Спартак»?– Кому?– Болельщикам!– Если готовы платить, ради бога!– За скока?– За рубль!– Покупаем!– А у тебя есть 10 миллиардов, которые каждый год надо вкладывать?– Скинемся!Занавес. pic.twitter.com/wdcdSJVcJN— Артем Локалов (@lokalov) July 15, 2020