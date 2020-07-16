Федун – фанату: «Покупаете «Спартак»? У тебя есть 10 миллиардов рублей, которые ежегодно надо вкладывать?»

Владелец «Спартака» Леонид Федун пообщался с болельщиком после матча 29-го тура РПЛ против «Ахмата» (3:0). Фанат изъявил желание купить клуб. Видео доступно ниже.

«Продам, если вы готовы платить, ради бога! За рубль продам.

Покупаете? У тебя есть 10 миллиардов рублей, которые надо ежегодно вкладывать?» – поинтересовался Федун.

Функционер в прошлом году делился планами передать клуб в управление болельщикам.

Федун купил «Спартак» в 2003 году.

Команда сейчас идет в РПЛ восьмой.