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    Федун – фанату: «Покупаете «Спартак»? У тебя есть 10 миллиардов рублей, которые ежегодно надо вкладывать?»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун пообщался с болельщиком после матча 29-го тура РПЛ против «Ахмата» (3:0). Фанат изъявил желание купить клуб. Видео доступно ниже.

    «Продам, если вы готовы платить, ради бога! За рубль продам.

    Покупаете? У тебя есть 10 миллиардов рублей, которые надо ежегодно вкладывать?» – поинтересовался Федун.

    • Функционер в прошлом году делился планами передать клуб в управление болельщикам.
    • Федун купил «Спартак» в 2003 году.
    • Команда сейчас идет в РПЛ восьмой.

    Источник: твиттер Артема Локалова

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    Сегодня, 00:27
    Комментарии8
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      Рейтинг: +712

      Nevsky_RU 8 минут назад

      Так а может там в общаке такие же братки есть, кто в 90е намакрушничал на заводы, пароходы и т.д. Не одним воровским Лукойлом краснобелая братия едина.
      А вообще это конечно знатный показатель скудоумия и отсутствия нравственности, кичиться ворованными народными лярдами

      1
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      Рейтинг: +5025

      ivany4 44 минуты назад

      Богата же Русь-матушка такими пустобрехами, которые от имени народа готовы и скинуться, и по-рулить.))

      0
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      Рейтинг: +2477

      mutabor0992 1 час назад

      Леня, за базар отвечать надо.Скинемся.Да еще и "голубая труба" с болот завидовать будет.

      0
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      Рейтинг: +41

      SunDick 1 час назад

      Ну с 1 млн. болельщиков - это всего около 850 руб. в мес. с каждого

      0
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      Рейтинг: +881

      _Marqella_ > SunDick 48 минут назад

      ты не найдёшь столько болельщиков готовых платить...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4364

      Борат 1 час назад

      10 миллиардов народных нефтяных денег на содержание этого позорного проекта !!!
      А оно нам надо?
      Распустить хряков на вольные хлеба и забыть этот пищевик как страшный сон !
      Позор рылам ! Гыгы

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1139

      ziborock > Борат 1 час назад

      Азмун, марш в койку, Дзюба ждет!
      А скоро и Грозовский подтянется к вашим "булочкам"!)))

      2
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      Рейтинг: +46

      alarm_иг > ziborock 48 минут назад

      Не скоро он еще выйдет, а то бы преподал им "духовные уроки" в раздевалке.

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