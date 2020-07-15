Геркус – о конфликте «Ростова» и РПЛ: «Перестать воевать и вернуться к конструктивной работе – вот залог успеха»

Экс-генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал претензии «Ростова» к РПЛ.

«Они хорошие ребята, замечательная команда, прекрасный руководитель Арташес Арутюнянц, Валерий Карпин – отличный, очень уважаемый мной тренер. Но они не совсем правы. Им тяжело пришлось, и они пострадали сильно. Ими сейчас движут эмоции.

Но разве РПЛ и Сергею Прядкину было легко? Взять и договориться со всеми, возобновить лигу? Сделать так, чтобы для нас, для болельщиков на стадионах и перед экранами вернулся наш футбол? Это тяжелая, неблагодарная, как мы видим, работа и без ошибок ее сделать не удалось. Есть пострадавшие, и «Ростов» – в большой степени. Их обиду и разочарование можно понять.

Хочется только, чтобы из этой непростой ситуации все участники сделали конструктивные выводы.

Лига тогда только станет сильнее, когда клубы будут работать на ее благо, видеть друг в друге партнеров, в зрителях дорогих и уважаемых клиентов.

Лига – это и есть клубы, и «Ростов», который на наших глазах превращается в топ-клуб, должен понять, что ответственность за развитие РПЛ лежит прежде всего на клубах, то есть на нем. Перестать воевать и вернуться к конструктивной работе – вот залог успеха», – написал в своем телеграм-канале Геркус.

Комитет по этике оценит высказывание Карпина про нынешний розыгрыш РПЛ. Специалист после матча с «Оренбургом» раскритиковал чемпионат за непоследовательность решений при выявлении коронавируса в командах.

Карпин: «Оказывается, у нас есть президент РПЛ, который заботится об имидже лиги»