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    Геркус – о конфликте «Ростова» и РПЛ: «Перестать воевать и вернуться к конструктивной работе – вот залог успеха»

    Экс-генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал претензии «Ростова» к РПЛ.

    «Они хорошие ребята, замечательная команда, прекрасный руководитель Арташес Арутюнянц, Валерий Карпин – отличный, очень уважаемый мной тренер. Но они не совсем правы. Им тяжело пришлось, и они пострадали сильно. Ими сейчас движут эмоции.

    Но разве РПЛ и Сергею Прядкину было легко? Взять и договориться со всеми, возобновить лигу? Сделать так, чтобы для нас, для болельщиков на стадионах и перед экранами вернулся наш футбол? Это тяжелая, неблагодарная, как мы видим, работа и без ошибок ее сделать не удалось. Есть пострадавшие, и «Ростов» – в большой степени. Их обиду и разочарование можно понять.

    Хочется только, чтобы из этой непростой ситуации все участники сделали конструктивные выводы.

    Лига тогда только станет сильнее, когда клубы будут работать на ее благо, видеть друг в друге партнеров, в зрителях дорогих и уважаемых клиентов.

    Лига – это и есть клубы, и «Ростов», который на наших глазах превращается в топ-клуб, должен понять, что ответственность за развитие РПЛ лежит прежде всего на клубах, то есть на нем. Перестать воевать и вернуться к конструктивной работе – вот залог успеха», – написал в своем телеграм-канале Геркус.

    • Комитет по этике оценит высказывание Карпина про нынешний розыгрыш РПЛ. Специалист после матча с «Оренбургом» раскритиковал чемпионат за непоследовательность решений при выявлении коронавируса в командах.

    Карпин: «Оказывается, у нас есть президент РПЛ, который заботится об имидже лиги»

    Источник: Телеграм-канал Ильи Геркуса

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    Сегодня, 12:44
    Комментарии3
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      Рейтинг: +25

      Зентролль 59 минут назад

      Прядкину стало просто обидно, что не он возобновил чемпионат, а роспотребнадзор. Вот и хочет показать всем, что он все еще хозяин этого дерьма...

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      Рейтинг: +548

      Чехов на Садовой 1 час назад

      Нет , вы подумайте , Геркус ещё и комментирует! Нашёлся моральный авторитет , ёп-ыть!

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      Рейтинг: +3583

      Давид59 2 часа назад

      Говорит правильно. Но РФС не признал, что в отношении Ростова был косяк. Думаю, надо бы игру Сочи - Ростов переиграть

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