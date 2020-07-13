РФС рассмотрит жест Кикнадзе и высказывание Карпина про РПЛ

В пятницу состоится заседание комитета по этике РФС.

На заседании будут рассмотрены жест генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе в адрес болельщика клуба. На матче с «Уфой» функционер показал средний палец фанату, объяснив свой поступок тем, что его нецензурно оскорбили.

Также комитет по этике оценит высказывание главного тренера «Ростова» Валерия Карпина про нынешний розыгрыш РПЛ. Специалист после матча с «Оренбургом» раскритиковал чемпионат за непоследовательность решений при выявлении коронавируса в командах.