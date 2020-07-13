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  • РФС рассмотрит жест Кикнадзе и высказывание Карпина про РПЛ

РФС рассмотрит жест Кикнадзе и высказывание Карпина про РПЛ

13 июля 2020, 17:14
26

В пятницу состоится заседание комитета по этике РФС.

На заседании будут рассмотрены жест генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе в адрес болельщика клуба. На матче с «Уфой» функционер показал средний палец фанату, объяснив свой поступок тем, что его нецензурно оскорбили.

Также комитет по этике оценит высказывание главного тренера «Ростова» Валерия Карпина про нынешний розыгрыш РПЛ. Специалист после матча с «Оренбургом» раскритиковал чемпионат за непоследовательность решений при выявлении коронавируса в командах.

  • «Локомотив» занимает в РПЛ второе место.
  • «Ростов» идет в турнирной таблице пятым.

Источник: Твиттер РФС
Россия. Премьер-лига Локомотив Ростов Карпин Валерий Кикнадзе Василий
Комментарии (26)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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латунный
1594651005
а в чём валера неправ .купленный чемпионат .потом нас в еврокубках имеют везде и по всякому
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NewLife
1594651861
Что вы зюбу совсем не уважаете, рассмотрели и оценили хоть бы его технику с азмуней.
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Retiremen_VMF
1594653037
Вам надо не Карпина рассматривать, а себя как то пересмотреть. Вам умные люди подсказывают, а вы не слышите...
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vladimir-7
1594655006
Кикнадзе присудить штраф в 1 млн. руб., а Карпину за справедливую критику ЧР, объявить благодарность и выдать премию в 1 млн.руб.
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paracetamol
1594655130
Давят, давят на Валеру, многим в РФС Ростов как кость в горле, жить мешает!
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морозз
1594656781
Время у нас такое...бомжовское, это когда есть клан ( РФС ), группа киллеров ( Судейская грядка ) и пахан ( Миллер ) ...теперь главное набраться терпения и с улыбкой смотреть на происходящее безумие в нашем футболе! 90 - е закончились, закончатся и бомжи!
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Кузьмич на трибуне
1594659168
Слова Карпина о том что сейчас наш ЧР можно абсолютно справедливо назвать Роспотребнадзор-чемпионат России соответствуют действительности. Роспотребнадзору дали неслыханные полномочия. Если раньше полномочия носили рекомендательный статус, то теперь это статус Всемогущий. Это в корне не правильно. Не может и не должен иметь никаких прав Роспотребнадзор на вмешательство в Спорт и экономику.
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PAREVG.
1594661439
ТОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Лишить грызуна права заниматься футбольной деятельностью, соответственно он не сможет занимать должность гендиректора, и его просто отправят в отставку, а заодно выпнут из совета директоров Локомотива!!!!!!!!!!!!!! Спасибо тому, кто вывел его из себя!!!
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MaxRnD
1594661646
Жаль, что бомбардир не указал, что авторство этой идеи https://sportmail.ru/news/football-rus-premier/42557589/ принадлежит всё тому же Созину, который не так давно объявил, что заражение игроков Ростова - это преступление перед народом и страной Недоносок продолжает баламутить воду
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Мага 13
1594663978
Валера верим, всё по делу сказал. а кикнадзе пусть свой палец себе же в задницу по локоть засунет,шакал паршивый.
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