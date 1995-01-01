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    Кулишев, Шкофлек и Чуканов сыграют с первых минут у «Оренбурга», у «Ростова» в старте – Мамаев, Норманн и Шомуродов

    Стали известны стартовые составы на игру 28-го тура между «Оренбургом» и «Ростовом».

    «Оренбург»: Климович, Малых, Сиваков, Терехов, Шахов, Золотов, Кулишев, Аюпов, Липовой, Шкофлек, Чуканов.

    Запасные: Руденко, Штырлов, Козлов, Криворучко, Хорошков, Привалов, Бидловский, Егофаров.

    «Ростов»: Песьяков, Логашов, Осипенко, Чернов, Мамаев, Ионов, Глебов, Хаджикадунич, Норманн, Долгов, Шомуродов.

    Запасные: Бабурин, Рудаков, Черников, Рогочий, Попов, Черкес, Зайнутдинов, Саплинов, Прошляков.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на стадионе «Газовик», она начнется в 18:30 по московскому времени.

    Источник: Сайт РПЛ

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +628

      nominum 1 час назад

      А где Байрамян и Ерёменко?

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      Рейтинг: +1336

      kazak161 1 час назад

      Ну вот и посмотрим какая правда у Ростова и кто стоит за ней! Если опять поражение то все ясно и с Карпиным и Васей Голубевым!

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