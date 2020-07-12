Кулишев, Шкофлек и Чуканов сыграют с первых минут у «Оренбурга», у «Ростова» в старте – Мамаев, Норманн и Шомуродов

Стали известны стартовые составы на игру 28-го тура между «Оренбургом» и «Ростовом».
«Оренбург»: Климович, Малых, Сиваков, Терехов, Шахов, Золотов, Кулишев, Аюпов, Липовой, Шкофлек, Чуканов.
Запасные: Руденко, Штырлов, Козлов, Криворучко, Хорошков, Привалов, Бидловский, Егофаров.
«Ростов»: Песьяков, Логашов, Осипенко, Чернов, Мамаев, Ионов, Глебов, Хаджикадунич, Норманн, Долгов, Шомуродов.
Запасные: Бабурин, Рудаков, Черников, Рогочий, Попов, Черкес, Зайнутдинов, Саплинов, Прошляков.
«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на стадионе «Газовик», она начнется в 18:30 по московскому времени.
Источник: Сайт РПЛ