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  • Глушаков – об афише матча «Спартак» – «Ахмат» со своим фото: «Картинка для привлечения внимания»

Глушаков – об афише матча «Спартак» – «Ахмат» со своим фото: «Картинка для привлечения внимания»

12 июля 2020, 16:47
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Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков оставил пост после матча 28-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1). С 34-й минуты чеченцы выступали в большинстве.

«Сыграли последний матч дома в этом сезоне. Респект всем болельщикам за поддержку вчера и во всех матчах в Грозном до этого. Нам есть над чем работать, чтобы дома побеждать. Жаль, не дожали «Зенит», где-то нужно было действовать смелее, идти вперед большими силами.

Осталось две игры – в Москве и Краснодаре. Будем биться и стараться выжать максимум. (Картинка для привлечения внимания)» – написал Глушаков.

  • «Ахмат» еще не обеспечил себе место в РПЛ на следующий сезон.
  • Глушаков в сезоне РПЛ провел 22 матча, забил четыре гола.
  • Матч со «Спартаком» состоится 15 июля.

Источник: страница Дениса Глушакова в VK
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат Глушаков Денис
Комментарии (2)
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