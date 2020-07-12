Глушаков – об афише матча «Спартак» – «Ахмат» со своим фото: «Картинка для привлечения внимания»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков оставил пост после матча 28-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1). С 34-й минуты чеченцы выступали в большинстве.

«Сыграли последний матч дома в этом сезоне. Респект всем болельщикам за поддержку вчера и во всех матчах в Грозном до этого. Нам есть над чем работать, чтобы дома побеждать. Жаль, не дожали «Зенит», где-то нужно было действовать смелее, идти вперед большими силами.

Осталось две игры – в Москве и Краснодаре. Будем биться и стараться выжать максимум. (Картинка для привлечения внимания)» – написал Глушаков.