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    Глушаков – об афише матча «Спартак» – «Ахмат» со своим фото: «Картинка для привлечения внимания»

    Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков оставил пост после матча 28-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1). С 34-й минуты чеченцы выступали в большинстве.

    «Сыграли последний матч дома в этом сезоне. Респект всем болельщикам за поддержку вчера и во всех матчах в Грозном до этого. Нам есть над чем работать, чтобы дома побеждать. Жаль, не дожали «Зенит», где-то нужно было действовать смелее, идти вперед большими силами.

    Осталось две игры – в Москве и Краснодаре. Будем биться и стараться выжать максимум. (Картинка для привлечения внимания)» – написал Глушаков.

    • «Ахмат» еще не обеспечил себе место в РПЛ на следующий сезон.
    • Глушаков в сезоне РПЛ провел 22 матча, забил четыре гола.
    • Матч со «Спартаком» состоится 15 июля.

    Источник: страница Дениса Глушакова в VK

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6718

      Persona_non_Grata 12 минут назад

      " Какая отвратительная рожа " )))

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      Рейтинг: +981

      Алехсбургер. 50 минут назад

      "От вас получили багаж:
      Диван,
      Чемодан,
      Саквояж,
      Картину,
      Корзину,
      Картонку
      И маленькую собачонку.
      Однако
      За время пути
      Собака
      Могла подрасти!"
      Маршак,однако..(С)

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