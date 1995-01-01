Бонуччи – после ничьей с «Аталантой»: «Так выигрываются чемпионства»

Благодаря судьям и если бы не они, то уже на потолке были бы вы на 4м месте со своими леваками, позорище
Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи после матча 32-го тура Серии А против «Аталанты» (2:2) призвал обращать внимание на результат. Туринцы ушли от поражения на 90-й минуте благодаря пенальти.
«Сейчас стоит смотреть только на результат. Так выигрываются чемпионства. Мы не можем убрать ногу с педали газа, пока официально не возьмем титул», – цитирует футболиста Football Italia.
- «Ювентус» с отрывом лидирует в Серии А.
- «Аталанта» занимает третью строчку.
- Обе команды продолжают борьбу в сезоне Лиги чемпионов.