Бонуччи – после ничьей с «Аталантой»: «Так выигрываются чемпионства»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи после матча 32-го тура Серии А против «Аталанты» (2:2) призвал обращать внимание на результат. Туринцы ушли от поражения на 90-й минуте благодаря пенальти.

«Сейчас стоит смотреть только на результат. Так выигрываются чемпионства. Мы не можем убрать ногу с педали газа, пока официально не возьмем титул», – цитирует футболиста Football Italia.