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    Семак сообщил о «серьезной» травме Лунева. До матча со «Спартаком» – восемь дней

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 28-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:1) рассказал о травме вратаря Андрея Лунева. По ходу встречи в Грозном его заменил Михаил Кержаков.

    «Основные игроки, которые не прилетели, получили дополнительные дни отдыха. На них пришлась основная нагрузка этого сезона. В следующем матче они будут готовы.

    Надеюсь, с Дугласом Сантосом всe хорошо, завтра проверим. А что касается Лунeва, травма серьeзная и он пропустит определeнное время», – сказал Семак.

    • 19 июля «Зенит» проведет полуфинальный матч Кубка России против «Спартака».
    • Лунев в сезоне РПЛ провел 19 матчей.
    • Игрок на рынке оценивается в 7 миллионов евро.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:47
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3795

      BarStep 3 минуты назад

      Хреново, этот сезон похоже для него закончился и не факт, что восстановится к играм ЛЧ.. Лечись парень, здоровья..

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