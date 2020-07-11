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  • Семак сообщил о «серьезной» травме Лунева. До матча со «Спартаком» – восемь дней

Семак сообщил о «серьезной» травме Лунева. До матча со «Спартаком» – восемь дней

11 июля 2020, 21:47
14

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 28-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:1) рассказал о травме вратаря Андрея Лунева. По ходу встречи в Грозном его заменил Михаил Кержаков.

«Основные игроки, которые не прилетели, получили дополнительные дни отдыха. На них пришлась основная нагрузка этого сезона. В следующем матче они будут готовы.

Надеюсь, с Дугласом Сантосом всe хорошо, завтра проверим. А что касается Лунeва, травма серьeзная и он пропустит определeнное время», – сказал Семак.

  • 19 июля «Зенит» проведет полуфинальный матч Кубка России против «Спартака».
  • Лунев в сезоне РПЛ провел 19 матчей.
  • Игрок на рынке оценивается в 7 миллионов евро.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Зенит Ахмат Спартак Лунев Андрей Семак Сергей
Комментарии (14)
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BarStep
1594493867
Хреново, этот сезон похоже для него закончился и не факт, что восстановится к играм ЛЧ.. Лечись парень, здоровья..
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Просто-333
1594495070
могли бы и ему отдых дать, зачем ставили???
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hmelarj
1594497255
а почему серьёзная травма в кавычках? злая ирония?
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paracetamol
1594500090
Да с похмелья он был, сначала гол себе организовал, затем ногу подвернул... Сашу надо, Кержа младшего в раму! Он не подведет!
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fhnv
1594501279
А чем Лунев вообще лучше Кержака?
Ответить
Урия Гип 2
1594510179
Кержаков получше будет.
Ответить
zxc-1168
1594512997
Кержаков Миша, уверенней стоит в раме!
Ответить
моэм
1594533599
Кержу скоро 34, а Лунёв часто стал травмироваться и слишком много матчей пропускать Зениту надо срочно искать кипера… причём высококлассного кипера , чтобы в ЛЧ не ловил "бабочек" стоимостью в лям.
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Mariner
1594549499
Ничего страшного - главное, чтоб к следующему сезону был здоров. Чемпионство наше, а свиноту мы ваще без вратаря нагнём на изи.
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Соарес
1594567968
У азмуна очко не болит?
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