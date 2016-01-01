Семак сообщил о «серьезной» травме Лунева. До матча со «Спартаком» – восемь дней

Хреново, этот сезон похоже для него закончился и не факт, что восстановится к играм ЛЧ.. Лечись парень, здоровья..
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 28-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:1) рассказал о травме вратаря Андрея Лунева. По ходу встречи в Грозном его заменил Михаил Кержаков.
«Основные игроки, которые не прилетели, получили дополнительные дни отдыха. На них пришлась основная нагрузка этого сезона. В следующем матче они будут готовы.
Надеюсь, с Дугласом Сантосом всe хорошо, завтра проверим. А что касается Лунeва, травма серьeзная и он пропустит определeнное время», – сказал Семак.
- 19 июля «Зенит» проведет полуфинальный матч Кубка России против «Спартака».
- Лунев в сезоне РПЛ провел 19 матчей.
- Игрок на рынке оценивается в 7 миллионов евро.