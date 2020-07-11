Беляев, Луценко, Чуперка и Мелкадзе – в стартовых составах «Арсенала» и «Тамбова» на матч 28-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Тамбова» на очный матч 28-го тура российской Премьер-лиги.
«Арсенал»: Шамов, Денисов, Беляев, Довбня, Горбатенко, Пантелеев, Хлусевич, Костадинов, Кангва Эванс, Луценко, Кангва Кингс.
«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Юрганов, Тетрашвили, Филин, Каплиенко, Чуперка, Мамтов, Костюков, Мелкадзе.
- Матч начнется в 16:00 по московскому времени.
- По итогам 27 туров «Арсенал» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, «Тамбов» идет на 14-й строчке.
Источник: Официальный сайт РПЛ