Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    2 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    3 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?

    Агент Ткаченко: «Директор «Ювентуса» четыре часа вел переговоры с агентом Миранчука»

    Футбольный агент Герман Ткаченко подтвердил, что «Ювентус» работает над трансфером полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.

    «Миранчук и «Ювентус» – самая такая история... Не знаю, почему такой скептицизм. Я не то что верю, я вам сейчас расскажу детали. У него нормальный парень агент – Вадим Шпинев. У него очень сильный партнер в Италии. Габриэле – фамилию мне всегда сложно выговаривать. Он один из влиятельнейших агентов и близкий «Ювентусу» человек.

    Так вот Паратичи [спортивный директор «Ювентуса»] ради встречи с Вадимом приехал на поезде из Турина в Милан и четыре часа вел переговоры в закрытом офисе над магазином, потом спустились в магазин и попили там кофе.

    Это серьезный показатель того, что они его... Не то, что он перейдет туда, но они вели, рассматривали эту возможность. Недорогой, молодой, интересный, против них хорошо сыграл», – сказал Ткаченко.

    Агент Ткаченко – о будущем Смолова: «Сельта» – приоритет, но есть предложение от одного русского топ-клуба»

    Источник: Ютуб-канал Вадима Лукомского

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:53
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +129

      mama1991 22 минуты назад

      глупости, если только туалеты на деле альпи мыть, или на сан сиро...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17522

      DOCTOR PENALTY 25 минут назад

      Как у этой девки: интересуются, пробуют, но замуж не берут.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7512

      ilichkadr 38 минут назад

      Ткаченко видимо не в курсе, что у итальянцев болтать за чашкой чая или бокалом вина о том о сем, и ни о чем это национальная черта характера. Болтливей итальянцев в Европе нет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10547

      Garrincha58 53 минуты назад

      брехня

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +104

      cevin cigan 59 минут назад

      Всех интересует только один вопрос - за сколько???

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10547

      Garrincha58 > cevin cigan 43 минуты назад

      Кикнадзе хочет 30-40 но кроме Зенита в мире никто больше не даст, а так красная цена 15 и то не каждый сподобится

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7512

      ilichkadr > Garrincha58 31 минуту назад

      За Смолова Зенит и трёшки не даст, ибо научен уже горьким опытом Ионова, Бухарова. Феде сейчас трудно подобрать команду, в Краснодаре его развратили.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77726
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru