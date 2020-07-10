Агент Ткаченко: «Директор «Ювентуса» четыре часа вел переговоры с агентом Миранчука»

Футбольный агент Герман Ткаченко подтвердил, что «Ювентус» работает над трансфером полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.

«Миранчук и «Ювентус» – самая такая история... Не знаю, почему такой скептицизм. Я не то что верю, я вам сейчас расскажу детали. У него нормальный парень агент – Вадим Шпинев. У него очень сильный партнер в Италии. Габриэле – фамилию мне всегда сложно выговаривать. Он один из влиятельнейших агентов и близкий «Ювентусу» человек.

Так вот Паратичи [спортивный директор «Ювентуса»] ради встречи с Вадимом приехал на поезде из Турина в Милан и четыре часа вел переговоры в закрытом офисе над магазином, потом спустились в магазин и попили там кофе.

Это серьезный показатель того, что они его... Не то, что он перейдет туда, но они вели, рассматривали эту возможность. Недорогой, молодой, интересный, против них хорошо сыграл», – сказал Ткаченко.

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