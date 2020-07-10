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  • Агент Ткаченко: «Директор «Ювентуса» четыре часа вел переговоры с агентом Миранчука»

Агент Ткаченко: «Директор «Ювентуса» четыре часа вел переговоры с агентом Миранчука»

10 июля 2020, 17:53
25

Футбольный агент Герман Ткаченко подтвердил, что «Ювентус» работает над трансфером полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.

«Миранчук и «Ювентус» – самая такая история... Не знаю, почему такой скептицизм. Я не то что верю, я вам сейчас расскажу детали. У него нормальный парень агент – Вадим Шпинев. У него очень сильный партнер в Италии. Габриэле – фамилию мне всегда сложно выговаривать. Он один из влиятельнейших агентов и близкий «Ювентусу» человек.

Так вот Паратичи [спортивный директор «Ювентуса»] ради встречи с Вадимом приехал на поезде из Турина в Милан и четыре часа вел переговоры в закрытом офисе над магазином, потом спустились в магазин и попили там кофе.

Это серьезный показатель того, что они его... Не то, что он перейдет туда, но они вели, рассматривали эту возможность. Недорогой, молодой, интересный, против них хорошо сыграл», – сказал Ткаченко.

Агент Ткаченко – о будущем Смолова: «Сельта» – приоритет, но есть предложение от одного русского топ-клуба»

Источник: Ютуб-канал Вадима Лукомского
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Локомотив Ювентус Миранчук Алексей
Комментарии (25)
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cevin cigan
1594393632
Всех интересует только один вопрос - за сколько???
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Garrincha58
1594394031
брехня
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ilichkadr
1594394887
Ткаченко видимо не в курсе, что у итальянцев болтать за чашкой чая или бокалом вина о том о сем, и ни о чем это национальная черта характера. Болтливей итальянцев в Европе нет.
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DOCTOR PENALTY
1594395686
Как у этой девки: интересуются, пробуют, но замуж не берут.
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petr69
1594397234
Дибалу взамен предлагают вроде и поляну накроют
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Skull_Boy
1594397454
Спортивный директор Юве это Маротта, а это так мелкая шушера обыкновенный менеджер
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i53
1594397942
Прогнозы футбольных матчей -> portal-bets.ru
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фанат джигурды
1594400981
Четыре раза в плен попал Четыре без вести пропал Четыре раза душу вымазал в огне Четыре раза сердце в море утопил Четыре раза убивал, но не убил Четыре жизни потерял Четыре чуда увидал Четыре слова повторял и повторял (с)
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BRO_football
1594405774
Очередное доказательство того, что агенты в России слишком жадные. Вот поэтому так мало русских футболистов играет заграницей
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CSKA471
1594413529
Бред бред, долбанные агенты -посредники идите кофе продавайте
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