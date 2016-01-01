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    Роналду – о победе на Евро-2016: «Самый важный трофей в моей карьере»

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду считает победу на Евро-2016 в составе сборной Португалии самым значимым достижением в своей карьере.

    «В этот день четыре года назад все мы пережили исторический и уникальный день! Для меня это был, несомненно, самый важный трофей в карьере!» – написал 35-летний футболист в инстаграме.

    • Португальцы в финале чемпионата Европы минимально обыграли сборную Франции.
    • Единственный гол в матче забил форвард «Локомотива» Эдер.
    • Сам Роналду был заменен еще в первом тайме из-за травмы.

    text

    Публикация от text (@cristiano) 10 Июл 2020 в 3:59 PDT

    Источник: Инстаграм Криштиану Роналду

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1588

      AZ 17 минут назад

      вклада в финале его абсолютно никакого нет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2292

      Axe111 1 час назад

      Лучший в истории

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +279

      TERMIK2142 1 час назад

      Чет великого Эдера на фото не видать)))

      1
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