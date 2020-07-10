Роналду – о победе на Евро-2016: «Самый важный трофей в моей карьере»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду считает победу на Евро-2016 в составе сборной Португалии самым значимым достижением в своей карьере.

«В этот день четыре года назад все мы пережили исторический и уникальный день! Для меня это был, несомненно, самый важный трофей в карьере!» – написал 35-летний футболист в инстаграме.

Португальцы в финале чемпионата Европы минимально обыграли сборную Франции.

Единственный гол в матче забил форвард «Локомотива» Эдер .

. Сам Роналду был заменен еще в первом тайме из-за травмы.