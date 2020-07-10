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  • Роналду – о победе на Евро-2016: «Самый важный трофей в моей карьере»

Роналду – о победе на Евро-2016: «Самый важный трофей в моей карьере»

10 июля 2020, 17:34
8

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду считает победу на Евро-2016 в составе сборной Португалии самым значимым достижением в своей карьере.

«В этот день четыре года назад все мы пережили исторический и уникальный день! Для меня это был, несомненно, самый важный трофей в карьере!» – написал 35-летний футболист в инстаграме.

  • Португальцы в финале чемпионата Европы минимально обыграли сборную Франции.
  • Единственный гол в матче забил форвард «Локомотива» Эдер.
  • Сам Роналду был заменен еще в первом тайме из-за травмы.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Инстаграм Криштиану Роналду
Чемпионат Европы Ювентус Португалия Роналду Криштиану
Комментарии (8)
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TERMIK2142
1594392016
Чет великого Эдера на фото не видать)))
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Axe111
1594392531
Лучший в истории
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AZ
1594396152
вклада в финале его абсолютно никакого нет
Ответить
i53
1594397996
Пpoгнозы футбольных матчей -> portal-bets.ru
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zigbert
1594471210
Не повезло в финале Роналду,получив травму был вынужден покинуть поле. Многие в тот момент подумали что французы сумеют дожать португальцев но команда не сломилась и одержала победу.
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