Спортивный директор «Оренбурга» – перед матчем с «Ростовом»: «У нас осталось 10 человек основного состава»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о кадровых проблемах команды, а также о состоянии футболистов, заразившихся коронавирусом.

«Состояние заразившихся игроков? У нас два футболиста на подходе. Два их предыдущих теста дали отрицательный результат на коронавирус, сегодня сдали третий. Если и они будут отрицательные, смогут приступить к тренировкам и сыграть против «Ростова».

Как состояние футболистов с воспалением легких? Улучшается. Сегодня одного должны выписать. Двух других, надеемся, во вторник. Но им еще нужно будет долечиваться дома.

К сожалению, у нас добавляется проблем в другой части. Черных получил травму в матче с ЦСКА, ему сделали операцию. Фамейе будет пропускать игру из-за перебора желтых карточек. Осталось всего 10 человек основного состава, нам непросто. Но мы продолжаем бороться», – сказал Андреев.