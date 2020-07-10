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    Спортивный директор «Оренбурга» – перед матчем с «Ростовом»: «У нас осталось 10 человек основного состава»

    Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о кадровых проблемах команды, а также о состоянии футболистов, заразившихся коронавирусом.

    «Состояние заразившихся игроков? У нас два футболиста на подходе. Два их предыдущих теста дали отрицательный результат на коронавирус, сегодня сдали третий. Если и они будут отрицательные, смогут приступить к тренировкам и сыграть против «Ростова».

    Как состояние футболистов с воспалением легких? Улучшается. Сегодня одного должны выписать. Двух других, надеемся, во вторник. Но им еще нужно будет долечиваться дома.

    К сожалению, у нас добавляется проблем в другой части. Черных получил травму в матче с ЦСКА, ему сделали операцию. Фамейе будет пропускать игру из-за перебора желтых карточек. Осталось всего 10 человек основного состава, нам непросто. Но мы продолжаем бороться», – сказал Андреев.

    • Матч «Оренбург» – «Ростов» состоится в воскресенье 12 июля.
    • Начало игры – в 18:30 по московскому времени.
    • Команда по итогам 27 туров идет в турнирной таблице РПЛ на последнем месте.

    Источник: Sport24

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