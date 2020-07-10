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  • Спортивный директор «Оренбурга» – перед матчем с «Ростовом»: «У нас осталось 10 человек основного состава»

Спортивный директор «Оренбурга» – перед матчем с «Ростовом»: «У нас осталось 10 человек основного состава»

10 июля 2020, 15:50
9

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о кадровых проблемах команды, а также о состоянии футболистов, заразившихся коронавирусом.

«Состояние заразившихся игроков? У нас два футболиста на подходе. Два их предыдущих теста дали отрицательный результат на коронавирус, сегодня сдали третий. Если и они будут отрицательные, смогут приступить к тренировкам и сыграть против «Ростова».

Как состояние футболистов с воспалением легких? Улучшается. Сегодня одного должны выписать. Двух других, надеемся, во вторник. Но им еще нужно будет долечиваться дома.

К сожалению, у нас добавляется проблем в другой части. Черных получил травму в матче с ЦСКА, ему сделали операцию. Фамейе будет пропускать игру из-за перебора желтых карточек. Осталось всего 10 человек основного состава, нам непросто. Но мы продолжаем бороться», – сказал Андреев.

  • Матч «Оренбург» – «Ростов» состоится в воскресенье 12 июля.
  • Начало игры – в 18:30 по московскому времени.
  • Команда по итогам 27 туров идет в турнирной таблице РПЛ на последнем месте.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Оренбург
Комментарии (9)
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AZ
1594386257
Разве это мало?
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_Marqella_
1594389221
Ростов нужно и в десятером обыгрывать....
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i53
1594397991
Прогнозы футбольных матчeй -> portal-bets.ru
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Просто-333
1594434532
как в той песне: их оставалось только трое из 18-ти ребят
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vbn123
1594484083
Тяжко будет.
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