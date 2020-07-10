Погба: «В этом году у «МЮ» две цели – выиграть Лигу Европы и Кубок Англии»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поделился эмоциями победы над «Астон Виллой» (3:0).

«Манчестер Юнайтед» – великий клуб. Мы хотим соответствовать этому уровню.

Игры, которые мы провели за последние несколько недель, – это и есть «Манчестер Юнайтед». Мы продолжим работать, у нас полно дел.

Я долго был травмирован, из-за чего фокусировался на том, чтобы вернуться. В этом году у нас две цели – выиграть Лигу Европы и Кубок Англии, поэтому мы сосредоточены на этом», – заявил Погба.