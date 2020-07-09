Скира: «Хаверц попросил «Байер» отпустить его в летнее окно. «Челси» уверен в трансфере немца»

«Челси» убежден, что сможет заполучить полузащитника «Байера» Кая Хаверца. Сам футболист попросил немецкий клуб дать добро на трансфер.

«Хаверц попросил отпустить его в летнее окно. «Челси» находится в продвинутых переговорах с агентом игрока и уверен в достижении соглашения по трансферу. Для Хаверца готов контракт на пять лет с зарплатой 8 миллионов евро в год.

«Байер» хочет получить за футболиста не менее 90 миллионов евро», – информирует инсайдер Николо Скира.