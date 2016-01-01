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    Скира: «Хаверц попросил «Байер» отпустить его в летнее окно. «Челси» уверен в трансфере немца»

    «Челси» убежден, что сможет заполучить полузащитника «Байера» Кая Хаверца. Сам футболист попросил немецкий клуб дать добро на трансфер.

    «Хаверц попросил отпустить его в летнее окно. «Челси» находится в продвинутых переговорах с агентом игрока и уверен в достижении соглашения по трансферу. Для Хаверца готов контракт на пять лет с зарплатой 8 миллионов евро в год.

    «Байер» хочет получить за футболиста не менее 90 миллионов евро», – информирует инсайдер Николо Скира.

    • Ради покупки Хаверца «Челси» готов продать Н’Голо Канте.
    • Ранее сообщалось об интересе к Канте со стороны «Реала».
    • «Челси» в АПЛ идет третьим.

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (74,7 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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