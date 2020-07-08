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  • «Чемпионат»: «Сан-Лоренсо» согласен продать Гайча ЦСКА за 9 миллионов. У клуба останется 10% прав

«Чемпионат»: «Сан-Лоренсо» согласен продать Гайча ЦСКА за 9 миллионов. У клуба останется 10% прав

8 июля 2020, 08:28
10

ЦСКА близок к трансферу форварда «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайча.

Московский клуб предложил 9 миллионов евро за 90% прав на нападающего

«Сан-Лоренсо» устраивают условия. При этом в клубе хотят продать ЦСКА 80% прав на нападающего. Стороны еще обсуждают этот момент.

Сообщалось, что аргентинский клуб отклонил предложение в размере 8 миллионов.

  • В текущем сезоне 21-летний Гайч принял участие в 12 матчах чемпионата Аргентины и забил 5 голов.
  • В 2019 году футболист дебютировал в составе сборной Аргентины.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Сан-Лоренсо Гайч Адольфо
Комментарии (10)
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vladimir-7
1594187981
Аргентинский клуб умеет торговаться и для себя из покупателя игрока выжмет всё, что только можно.
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кран
1594189962
В след. сезоне Гайча будет 9 матче за ЦСКА играть, потом на 1 матч вылетать сыграть за Сан-Лоренсо )))
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ALEX ML
1594195804
пока утятина
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DOCTOR PENALTY
1594202012
ЦСКА своими загадочными приобретениями начинает напоминать Спартак. Кроме Влашича никого не видно.
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кошмарик
1594204410
а чо, столба ростом 190 в нападение неплохо приобрести..
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GermanVo
1594209159
В центральном клубе армии будет игрок по имени Адольфо. Интересно)
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