«Чемпионат»: «Сан-Лоренсо» согласен продать Гайча ЦСКА за 9 миллионов. У клуба останется 10% прав

ЦСКА близок к трансферу форварда «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайча.
Московский клуб предложил 9 миллионов евро за 90% прав на нападающего
«Сан-Лоренсо» устраивают условия. При этом в клубе хотят продать ЦСКА 80% прав на нападающего. Стороны еще обсуждают этот момент.
Сообщалось, что аргентинский клуб отклонил предложение в размере 8 миллионов.
- В текущем сезоне 21-летний Гайч принял участие в 12 матчах чемпионата Аргентины и забил 5 голов.
- В 2019 году футболист дебютировал в составе сборной Аргентины.
Источник: «Чемпионат»