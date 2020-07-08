«Чемпионат»: «Сан-Лоренсо» согласен продать Гайча ЦСКА за 9 миллионов. У клуба останется 10% прав

ЦСКА близок к трансферу форварда «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайча.

Московский клуб предложил 9 миллионов евро за 90% прав на нападающего

«Сан-Лоренсо» устраивают условия. При этом в клубе хотят продать ЦСКА 80% прав на нападающего. Стороны еще обсуждают этот момент.

Сообщалось, что аргентинский клуб отклонил предложение в размере 8 миллионов.