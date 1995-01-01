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    «Чемпионат»: «Сан-Лоренсо» согласен продать Гайча ЦСКА за 9 миллионов. У клуба останется 10% прав

    ЦСКА близок к трансферу форварда «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайча.

    Московский клуб предложил 9 миллионов евро за 90% прав на нападающего

    «Сан-Лоренсо» устраивают условия. При этом в клубе хотят продать ЦСКА 80% прав на нападающего. Стороны еще обсуждают этот момент.

    Сообщалось, что аргентинский клуб отклонил предложение в размере 8 миллионов.

    • В текущем сезоне 21-летний Гайч принял участие в 12 матчах чемпионата Аргентины и забил 5 голов.
    • В 2019 году футболист дебютировал в составе сборной Аргентины.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 08:28
    Комментарии4
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      Рейтинг: +350

      кран 59 минут назад

      В след. сезоне Гайча будет 9 матче за ЦСКА играть, потом на 1 матч вылетать сыграть за Сан-Лоренсо )))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +11630

      vladimir-7 1 час назад

      Аргентинский клуб умеет торговаться и для себя из покупателя игрока
      выжмет всё, что только можно.

      0
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      Рейтинг: +350

      кран > vladimir-7 58 минут назад

      Все верно, чувствуют, что ЦСКА может уже слиться...

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      Рейтинг: +302

      AleSan4es > vladimir-7 10 минут назад

      Кони посильнее могут торговаться) не устроит ято надо доплатить агенту откажатся и все...

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