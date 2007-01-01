«СЭ»: «Спартак» сегодня обсудит будущее Цорна в клубе

Что там обсуждать, этот человек в команде ради собственной наживы, а не процветания клуба, ежу понятно.
По информации «Спорт-Экспресса», высший менеджмент «Спартака» будет обсуждать работу генерального директора клуба Томаса Цорна сегодня, 7 июля.
Сообщалось, что владелец клуба Леонид Федун не будет увольнять Цорна, несмотря на неудовлетворительные результаты в этом сезоне. Федун может изменить полномочия Цорна.
- Ранее стало известно, что «Спартак» не намерен увольнять главного тренера Доменико Тедеско.
- Сейчас москвичи занимают в РПЛ седьмое место.
Sport24: «Спартак» не рассматривает увольнение Цорна, но может изменить его полномочия