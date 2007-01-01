Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    2 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    3 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?

    «СЭ»: «Спартак» сегодня обсудит будущее Цорна в клубе

    По информации «Спорт-Экспресса», высший менеджмент «Спартака» будет обсуждать работу генерального директора клуба Томаса Цорна сегодня, 7 июля.

    Сообщалось, что владелец клуба Леонид Федун не будет увольнять Цорна, несмотря на неудовлетворительные результаты в этом сезоне. Федун может изменить полномочия Цорна.

    • Ранее стало известно, что «Спартак» не намерен увольнять главного тренера Доменико Тедеско.
    • Сейчас москвичи занимают в РПЛ седьмое место.

    Sport24: «Спартак» не рассматривает увольнение Цорна, но может изменить его полномочия

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:40
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +979

      Play 1 час назад

      Что там обсуждать, этот человек в команде ради собственной наживы, а не процветания клуба, ежу понятно.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +781

      NewLife 1 час назад

      Х.з.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77672
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru