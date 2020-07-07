«СЭ»: «Спартак» сегодня обсудит будущее Цорна в клубе

По информации «Спорт-Экспресса», высший менеджмент «Спартака» будет обсуждать работу генерального директора клуба Томаса Цорна сегодня, 7 июля.

Сообщалось, что владелец клуба Леонид Федун не будет увольнять Цорна, несмотря на неудовлетворительные результаты в этом сезоне. Федун может изменить полномочия Цорна.

Ранее стало известно, что «Спартак» не намерен увольнять главного тренера Доменико Тедеско .

. Сейчас москвичи занимают в РПЛ седьмое место.

Sport24: «Спартак» не рассматривает увольнение Цорна, но может изменить его полномочия