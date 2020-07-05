Чалов: «ЦСКА долго не выигрывал, а я долго не забивал. Соскучился по этому ощущению»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов подвел итоги матча 26-го тура РПЛ с «Ахматом» (4:0).

«Это была важная победа. Долго не выигрывали, я долго не забивал. Соскучился по этому ощущению. Очень рады, что выиграли с таким крупным счетом. Игра не так легко складывалась. В первом тайме практически не было моментов. Во втором собрались, нашли свободные зоны, получилось забить. После первого гола стало гораздо легче, воспользовались моментами.

Чувствую себя хорошо. Во время дерби почувствовал неприятные ощущения в колене. Было страшно, но после МРТ понял, что все обошлось. Мы готовились к матчу со специалистами. В игре не чувствовал дискомфорта.

Не будем загадывать на конец сезона, не хочется сглазить. Все ребята молодцы, отдались игре. При таких погодных условиях не так легко играть. Но мы выдержали и добились победы», – сказал Чалов.