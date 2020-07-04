Главные новости дня. В тульском «Арсенале» есть заболевший коронавирусом, «Спартак» проиграл дома «Тамбову»

РПЛ. Гол экс-спартаковца Обухова принес «Тамбову» волевую победу над «Спартаком» в Москве.
38-летний Барош объявил о завершении карьеры.
Месси может следующим летом перейти в «Манчестер Сити».
«СДЗД»: в тульском «Арсенале» выявлен случай заражения коронавирусом.
Снейдер может возобновить карьеру в 36 лет.
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Погба сделал прическу в честь движения Black Lives Matter.
Директор «Тамбова» Худяков – о победе над «Спартаком»: «Ради такого стоит жить. Думал, шансов нет никаких».
Источник: Бомбардир.ру