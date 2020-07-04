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  • Главные новости дня. В тульском «Арсенале» есть заболевший коронавирусом, «Спартак» проиграл дома «Тамбову»

Главные новости дня. В тульском «Арсенале» есть заболевший коронавирусом, «Спартак» проиграл дома «Тамбову»

4 июля 2020, 23:11
2

РПЛ. Гол экс-спартаковца Обухова принес «Тамбову» волевую победу над «Спартаком» в Москве.

38-летний Барош объявил о завершении карьеры.

Месси может следующим летом перейти в «Манчестер Сити».

«СДЗД»: в тульском «Арсенале» выявлен случай заражения коронавирусом.

Снейдер может возобновить карьеру в 36 лет.

Алексей Миранчук признан лучшим игроком РПЛ в июне.

«СЭ»: «Эвертон» и «Спортинг» претендуют на полузащитника «Краснодара» Вандерсона.

«Локомотив» может купить форварда «Левски» Роберту.

Погба сделал прическу в честь движения Black Lives Matter.

Директор «Тамбова» Худяков – о победе над «Спартаком»: «Ради такого стоит жить. Думал, шансов нет никаких».

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (2)
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vsespartak01
1593930539
продолжается падение спартака в никуда!
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Garrincha58
1593930628
а почему никто не знает про заразившегося что за секреты тульского двора
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