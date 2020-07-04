Директор «Тамбова» Худяков – о победе над «Спартаком»: «Ради такого стоит жить. Думал, шансов нет никаких»

Павел Худяков, спортивный директор «Тамбова», прокомментировал победу над «Спартаком» в 26-м туре РПЛ (3:2). Тамбовчане дважды по ходу встречи уступали в счете.

«Горд за ребят, за коллектив, за тренерский штаб. Все просто молодцы! Сегодня у нас не играло пять человек основы. Думал, шансов нет никаких, но перед ребятами хочу снять шляпу. Нам чем сложнее, тем лучше. Нефарт должен был закончиться. Постоянно пропускали необязательные голы. Ребята собрались в тяжелое время против такого соперника.

Ради таких моментов нужно жить. Что касается судейства, то моменты в нашей штрафной плохо видел, сидел далеко. Но и, как мне показалось, пенальти в наши ворота был сомнительный. Судьям виднее. Если отменили, значит по делу. Если поставили пенальти, значит был», – сказал Худяков.