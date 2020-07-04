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  • Директор «Тамбова» Худяков – о победе над «Спартаком»: «Ради такого стоит жить. Думал, шансов нет никаких»

Директор «Тамбова» Худяков – о победе над «Спартаком»: «Ради такого стоит жить. Думал, шансов нет никаких»

4 июля 2020, 20:52
11

Павел Худяков, спортивный директор «Тамбова», прокомментировал победу над «Спартаком» в 26-м туре РПЛ (3:2). Тамбовчане дважды по ходу встречи уступали в счете.

«Горд за ребят, за коллектив, за тренерский штаб. Все просто молодцы! Сегодня у нас не играло пять человек основы. Думал, шансов нет никаких, но перед ребятами хочу снять шляпу. Нам чем сложнее, тем лучше. Нефарт должен был закончиться. Постоянно пропускали необязательные голы. Ребята собрались в тяжелое время против такого соперника.

Ради таких моментов нужно жить. Что касается судейства, то моменты в нашей штрафной плохо видел, сидел далеко. Но и, как мне показалось, пенальти в наши ворота был сомнительный. Судьям виднее. Если отменили, значит по делу. Если поставили пенальти, значит был», – сказал Худяков.

  • «Спартак» проиграл «Тамбову» второй раз за сезон.
  • Москвичи остались в таблице шестыми.
  • «Тамбов» занимает 12-ю строчку.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Тамбов
Комментарии (11)
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Иван Петров 1986
1593885773
Со спартаком цорна и тедеско у любой команды есть шанс на победу.
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oyabun
1593886086
Уважаемый Павел Худяков, придите в раздевалку спартаковцев и низко им поклонитесь. Ибо это не Тамбов выиграл, а Спартак сделал всё чтобы проиграть.
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Sky Spartak
1593887677
Молодцы Тамбов ..с победой ! Голы в матче ВСЕ красивые...
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Серж 69
1593888676
С таким Спартаком шансы есть всегда,и порой немаленькие,он как дед Мороз,тот подарки дарит,а эти очки всем кому не лень...
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житель СПб
1593892502
Поздравляем! Удачи!
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vladimir63
1593892533
кто бы что не говорил ! но именно судья решил что Тамбову очки нужней ! почему не засчитали гол Соболева ???????
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Рубинище
1593914554
Тамбовчане молодцы, просто красавцы. У команды совсем другое отношение к футболу
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