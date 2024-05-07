В «Локомотиве» ответили на претензии представителя Дзюбы

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал слова Леонида Гольдмана – представителя нападающего Артема Дзюбы.
- Гольдман обвинил клуб в предвзятом отношении к Дзюбе.
- Он считает, что форвард не играет по неспортивным причинам.
«Точно никак не буду реагировать на это заявление. Каждый занимается своим делом и своей работой. Агенты тоже занимаются своим ремеслом.
У нас есть действующий контракт с Артемом. Сегодня говорить о чем-то пока преждевременно.
Абсолютно точно, что у нас ни к одному футболисту, в том числе к Артему, нет никакого предвзятого отношения», – сказал Нагорных.
- Дзюба в «Локо» с февраля 2023 года.
- В этом сезоне в его активе 4+4 в 26 матчах.
- Если игрок наберет 10 голевых действий, то с ним должны автоматически продлить контракт.