В «Локомотиве» ответили на претензии представителя Дзюбы

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал слова Леонида Гольдмана – представителя нападающего Артема Дзюбы.

Гольдман обвинил клуб в предвзятом отношении к Дзюбе.

Он считает, что форвард не играет по неспортивным причинам.

«Точно никак не буду реагировать на это заявление. Каждый занимается своим делом и своей работой. Агенты тоже занимаются своим ремеслом.

У нас есть действующий контракт с Артемом. Сегодня говорить о чем-то пока преждевременно.

Абсолютно точно, что у нас ни к одному футболисту, в том числе к Артему, нет никакого предвзятого отношения», – сказал Нагорных.