Черданцев прокомментировал положение Дзюбы в «Локомотиве»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о ситуации нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы, потерявшего место в составе команды.

– Сейчас много слухов вокруг будущего Дзюбы в «Локомотиве». Как вы думаете, история Артема в клубе закончена?

– Мы не знаем, почему он не играет. Если бы Артем был воспитанником «Локомотива» и возникла бы такая ситуация, то это вызывало бы больше удивления и непонимания.

В данном случае в клуб брали звездного возрастного игрока для определенных задач. Ни «Локомотив» ничем не обязан Дзюбе, ни Дзюба «Локомотиву».

У тренера есть свое видение на эту ситуацию. Надо смотреть, какой у него контракт.

Я не понимаю, зачем клуб подписывает контракт с пунктом об опции продления при определенных результатах. Да, это общепринятые вещи в европейском футболе. Но если бы я был руководителем клуба, я бы никогда в жизни такой пункт не подписал.

Этой опцией можно манипулировать, это уже не спортивная часть. Зачем руководители подписывают такие контракты? Не всегда всe зависит от игрока. Результативные действия не говорят о твоем вкладе в игру команды.

С одной стороны цифры это объективный показатель, но футбол гораздо более сложная игра. И участие футболиста в игровых ситуациях гораздо более многообразно.