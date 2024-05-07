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    • Черданцев прокомментировал положение Дзюбы в «Локомотиве»

    Черданцев прокомментировал положение Дзюбы в «Локомотиве»

    Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о ситуации нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы, потерявшего место в составе команды.

    – Сейчас много слухов вокруг будущего Дзюбы в «Локомотиве». Как вы думаете, история Артема в клубе закончена?

    – Мы не знаем, почему он не играет. Если бы Артем был воспитанником «Локомотива» и возникла бы такая ситуация, то это вызывало бы больше удивления и непонимания.

    В данном случае в клуб брали звездного возрастного игрока для определенных задач. Ни «Локомотив» ничем не обязан Дзюбе, ни Дзюба «Локомотиву».

    У тренера есть свое видение на эту ситуацию. Надо смотреть, какой у него контракт.

    Я не понимаю, зачем клуб подписывает контракт с пунктом об опции продления при определенных результатах. Да, это общепринятые вещи в европейском футболе. Но если бы я был руководителем клуба, я бы никогда в жизни такой пункт не подписал.

    Этой опцией можно манипулировать, это уже не спортивная часть. Зачем руководители подписывают такие контракты? Не всегда всe зависит от игрока. Результативные действия не говорят о твоем вкладе в игру команды.

    С одной стороны цифры это объективный показатель, но футбол гораздо более сложная игра. И участие футболиста в игровых ситуациях гораздо более многообразно.

    • Дзюба в «Локо» с февраля 2023 года.
    • В этом сезоне в его активе 4+4 в 26 матчах.
    • Если игрок наберет 10 голевых действий, то с ним должны автоматически продлить контракт.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    07.05.2024 19:19
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    Комментарии (4)
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    VGreen
    1715098946
    "Результативные действия не говорят о твоем вкладе в игру команды" А что тогда говорит?)
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    Алексей З
    1715099470
    Губа , Чердак , с чего это на матч-тв так заинтересовались судьбой Дзюбы ? Клуб и игрок разберутся по окончании действующего контракта , что да как , уверен у этих персонажей совет не спросят.
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    Фердя
    1715100254
    Второй Даун
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    anatolich72
    1715102932
    Чердак более гнилой, чем дзюба.
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