Стало известно, будет ли Дзюба завершать карьеру

Представитель нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы Леонид Гольдман рассказал о взаимоотношениях футболиста и главного тренера команды Михаила Галактионова. Форвард в последнее время получает мало игровогго времени.

– Неужели Галактионов не проводил с Дзюбой личных бесед, пытаясь объяснить ситуацию?

– Насколько я слышал от Артема, никаких откровенных разговоров между ним и Галактионовым не было. Были обычные реплики, тренер пару раз обозначил, что играть будет определенный состав. Он говорил, что претензий к Артему нет, но при этом через день или два после очередной игры, где Дзюба не сыграл, он на пресс-конференции говорит о плохой физической форме.

Возможно, я ошибаюсь, но если один из твоих лидеров не в лучшей форме, наверное, стоит что-то предпринять, чтобы этот игрок форму набрал?

Никаких четких и фундаментальных причин для этого не было. Артему, по крайней мере, они озвучены не были. Дзюба действительно хорошо тренируется, выкладывается полностью, забивает голы в двухсторонках на тренировках, но похоже, что все это не имеет никакого значения.

Значит, просто в какой-то момент либо тренер сам резко поменял свое мнение, либо на него надавили. Но, повторюсь, даже в самой сложной ситуации важно оставаться до последнего человеком и соблюдать какие-то моральные принципы.

К лично моему большому разочарованию Михаил Михайлович повел себя чуть иначе. Это его право. Посмотрим, что произойдет дальше. Осталось три игры, будущее всех участников данной истории, наверное, будет определять результат. Контракт, насколько понимаю, заканчивается не только у Артема, но и у тренерского штаба. Время всех рассудит.

При всем при этом Дзюба является частью команды, готовится к следующему матчу и остается профессионалом. Заканчивать с футболом он не планирует, полон сил и новых вызовов. Летом будем решать, как действовать. Какие-то предложения поступают уже сейчас, но решили с Артемом, что все обсуждения на данную тему после сезона.