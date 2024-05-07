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    Стало известно, будет ли Дзюба завершать карьеру

    Представитель нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы Леонид Гольдман рассказал о взаимоотношениях футболиста и главного тренера команды Михаила Галактионова. Форвард в последнее время получает мало игровогго времени.

    – Неужели Галактионов не проводил с Дзюбой личных бесед, пытаясь объяснить ситуацию?

    Насколько я слышал от Артема, никаких откровенных разговоров между ним и Галактионовым не было. Были обычные реплики, тренер пару раз обозначил, что играть будет определенный состав. Он говорил, что претензий к Артему нет, но при этом через день или два после очередной игры, где Дзюба не сыграл, он на пресс-конференции говорит о плохой физической форме.

    Возможно, я ошибаюсь, но если один из твоих лидеров не в лучшей форме, наверное, стоит что-то предпринять, чтобы этот игрок форму набрал?

    Никаких четких и фундаментальных причин для этого не было. Артему, по крайней мере, они озвучены не были. Дзюба действительно хорошо тренируется, выкладывается полностью, забивает голы в двухсторонках на тренировках, но похоже, что все это не имеет никакого значения.

    Значит, просто в какой-то момент либо тренер сам резко поменял свое мнение, либо на него надавили. Но, повторюсь, даже в самой сложной ситуации важно оставаться до последнего человеком и соблюдать какие-то моральные принципы.

    К лично моему большому разочарованию Михаил Михайлович повел себя чуть иначе. Это его право. Посмотрим, что произойдет дальше. Осталось три игры, будущее всех участников данной истории, наверное, будет определять результат. Контракт, насколько понимаю, заканчивается не только у Артема, но и у тренерского штаба. Время всех рассудит.

    При всем при этом Дзюба является частью команды, готовится к следующему матчу и остается профессионалом. Заканчивать с футболом он не планирует, полон сил и новых вызовов. Летом будем решать, как действовать. Какие-то предложения поступают уже сейчас, но решили с Артемом, что все обсуждения на данную тему после сезона.

    • В нынешнем сезоне 35-летний Дзюба сыграл 26 матчей, забил 4 мяча и отдал 4 голевые передачи.
    • Контракт форварда с «Локомотивом» рассчитан до лета этого года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (6)
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    Project Бабангида
    1715078595
    пусть играет. в быту он куда опасней чем на поле
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    алдан2014
    1715079350
    Наверное Галактионов...тренеришка.
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    Мордаванин
    1715080050
    Страшн дзюба полный сил и ивызовов. Пусть дальше там сидит . всем спокойней
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    Spartak_forv@
    1715080665
    Уровень деловой этики агента просто поражает!
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    Цугундeр
    1715082067
    Да вызвите его уже в сборную , купите ему пенальти с Беларусью , чтобы Кержа обошёл . Да цветочек розовый подарите .. (пусть себе в "петлицу " вставит) И пусть уже идёт своё хлебало в интернете продавать дальше .
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    Алексей З
    1715082863
    Локомотив пожалуй никаких задач не решает, 4-6 разницы нет, значит просто в клубе на Дзюбу не расчитывают и к чему эти возвания ? Всё понятно. Контракт не продлят.
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