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    • В «Факеле» отреагировали на кричалку болельщиков «Зенит» – позор российского футбола»

    В «Факеле» отреагировали на кричалку болельщиков «Зенит» – позор российского футбола»

    Пресс-служба «Факела» опубликовала заявление по поводу поведения фанатов во время матча 27-го тура РПЛ против «Зенита».

    • Игра в Воронеже завершилась со счетом 1:1.
    • Хозяева поля отыгрались на 102-й минуте, реализовав пенальти.
    • Болельщики «Факела» скандировали: «Зенит» – позор российского футбола».

    «Уважаемые болельщики, мы никогда не устанем благодарить вас за невероятную поддержку, которую вы нам оказываете. Мы всегда и в любой ситуации остаeмся единым целым. И клуб нуждается в поддержке именно от первой до последней секунды матча.

    Успеха можно достичь только в справедливой борьбе. Воронеж является одним из самых гостеприимных городов нашей страны. И мы осуждаем любые негативные и оскорбительные скандирования в адрес соперников и судей.

    Помимо всего прочего, наш клуб вынужден платить немалые штрафы в течение сезона за подобные нарушения.

    Мы против любых провокаций и сделаем всe, чтобы люди, которые создают подобные ситуации, в будущем не смогли попасть на стадион. Пока едины – мы непобедимы!» – говорится в заявлении «Факела».

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    Источник: телеграм-канал «Факела»

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    07.05.2024 16:57
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    Комментарии (9)
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    fakeid
    1715093858
    адекватно.
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    Suvorov71
    1715096916
    Так было, есть, и будет, ну не любят помойку
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    Цугундeр
    1715097113
    Кто -то дунул на факел...) Фитилёк остался .
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