В «Факеле» отреагировали на кричалку болельщиков «Зенит» – позор российского футбола»

Пресс-служба «Факела» опубликовала заявление по поводу поведения фанатов во время матча 27-го тура РПЛ против «Зенита».

Игра в Воронеже завершилась со счетом 1:1.

Хозяева поля отыгрались на 102-й минуте, реализовав пенальти.

Болельщики «Факела» скандировали: «Зенит» – позор российского футбола».

«Уважаемые болельщики, мы никогда не устанем благодарить вас за невероятную поддержку, которую вы нам оказываете. Мы всегда и в любой ситуации остаeмся единым целым. И клуб нуждается в поддержке именно от первой до последней секунды матча.

Успеха можно достичь только в справедливой борьбе. Воронеж является одним из самых гостеприимных городов нашей страны. И мы осуждаем любые негативные и оскорбительные скандирования в адрес соперников и судей.

Помимо всего прочего, наш клуб вынужден платить немалые штрафы в течение сезона за подобные нарушения.

Мы против любых провокаций и сделаем всe, чтобы люди, которые создают подобные ситуации, в будущем не смогли попасть на стадион. Пока едины – мы непобедимы!» – говорится в заявлении «Факела».