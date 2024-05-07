В «Факеле» отреагировали на кричалку болельщиков «Зенит» – позор российского футбола»

Пресс-служба «Факела» опубликовала заявление по поводу поведения фанатов во время матча 27-го тура РПЛ против «Зенита».
- Игра в Воронеже завершилась со счетом 1:1.
- Хозяева поля отыгрались на 102-й минуте, реализовав пенальти.
- Болельщики «Факела» скандировали: «Зенит» – позор российского футбола».
«Уважаемые болельщики, мы никогда не устанем благодарить вас за невероятную поддержку, которую вы нам оказываете. Мы всегда и в любой ситуации остаeмся единым целым. И клуб нуждается в поддержке именно от первой до последней секунды матча.
Успеха можно достичь только в справедливой борьбе. Воронеж является одним из самых гостеприимных городов нашей страны. И мы осуждаем любые негативные и оскорбительные скандирования в адрес соперников и судей.
Помимо всего прочего, наш клуб вынужден платить немалые штрафы в течение сезона за подобные нарушения.
Мы против любых провокаций и сделаем всe, чтобы люди, которые создают подобные ситуации, в будущем не смогли попасть на стадион. Пока едины – мы непобедимы!» – говорится в заявлении «Факела».