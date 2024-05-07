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    • Представитель Дзюбы заявил о некрасивом отношении к игроку в «Локомотиве»

    Представитель Дзюбы заявил о некрасивом отношении к игроку в «Локомотиве»

    Представитель нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы Леонид Гольдман считает, что руководство клуба и тренерский штаб ведут себя некрасиво по отношению к игроку, предоставляя ему мало игрового времени. В понедельник красно-зеленые одержали победу над «Ростовом» (1:0) в матче 27-го тура РПЛ. Дзюба остался в запасе.

    – Случиться может всякое, это футбол. И с Артемом бывали разные случаи, и с другими игроками. Можно привести пример с тем же Романом Широковым. Но, мне кажется, всегда важно оставаться человеком. Тем более с теми, кто всегда был за тебя.

    А на деле мы видим, что тренер за несколько матчей до конца сезона убирает из штаба Валерия Климова, который всегда был ему близким, без каких-то на то серьезных оснований, ну и в отношении Артема меняет свою позицию на 180 градусов без всяких пояснений.

    Хотя мы со своей стороны сделали все возможное, чтобы дать понять руководству клуба, что для Дзюбы на первом месте стоит именно спорт, а не какие-то деньги или обязательства по продлению контракта. Для него важно играть, важно быть в здоровой и справедливой конкуренции, получать любое игровое время, если он не слабее конкурентов.

    Повторюсь, я сейчас не говорю, что Дзюбе должно быть гарантировано определенное время на поле, но сказать все прямо в лицо-то можно. Ни о какой честной конкуренции здесь речи нет.

    – Но при этом в матче с тем же «Ростовом» была одержана победа…

    – Да, вы правы. Одержана не без доли везения, как и в Нижнем. Везет тому, кто везет. Но вечно везти не может, поэтому все будет определять итоговый результат. Посмотрим на него. Я в данном случае разделял бы историю на две составляющих: спортивную и моральную.

    Со спортивной точки зрения много вопросов без ответов. Про моральную сторону – очень некрасиво это все выглядит. А так, естественно, все будут рады медалям «Локомотива», в том числе Артем. И даже в текущем сезоне он немало помог команде, несмотря на все эти истории. Все знают, что он по духу чемпион, хочет побеждать всегда и везде, даже на тренировках.

    • В нынешнем сезоне 35-летний Дзюба сыграл 26 матчей, забил 4 мяча и отдал 4 голевые передачи.
    • Контракт форварда с «Локомотивом» рассчитан до лета этого года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 13:29
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    Комментарии (2)
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    алдан2014
    1715079245
    Такое ощущение,что существуют некие факты о которых мы не знаем. Так сказать из клубной кухни. Поэтому Артёма и игнорят. Может опять его язык во всём виноват. Не хочется обсуждать.
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