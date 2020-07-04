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    Алексей Миранчук признан лучшим игроком РПЛ в июне

    Российская Премьер-лига назвала лучшего футболиста турнира по итогам июня.

    Этого звания удостоился полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук.

    24-летний футболист забил четыре гола в трех июньских матчах чемпионата.

    Помимо Миранчука на награду претендовали форвард «Зенита» Артем Дзюба, нападающий «Арсенала» Евгений Луценко, хавбек «Крыльев Советов» Максим Глушенков и вратарь «Уфы» Александр Беленов.

    Источник: Официальный твиттер РПЛ

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    Сегодня, 11:14
    Комментарии3
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      Рейтинг: +152

      Радио1000шумеров 1 час назад

      Это несерьезно. Все знают, что лучшим игроком июня должен быть лидер лучшей команды июня Сочи - Антон ЗеБолотный.

      0
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      Рейтинг: +1729

      латунный > Радио1000шумеров 48 минут назад

      однозначно антоша а то больше он некому не забьёт.только если против дедсада сыграют

      0
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      Рейтинг: +3752

      BarStep 1 час назад

      Ну не знаю, может быть и так.., но я июньский приз отдал бы Глушенкову из КС..

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