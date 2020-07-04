Алексей Миранчук признан лучшим игроком РПЛ в июне

Это несерьезно. Все знают, что лучшим игроком июня должен быть лидер лучшей команды июня Сочи - Антон ЗеБолотный.
Российская Премьер-лига назвала лучшего футболиста турнира по итогам июня.
Этого звания удостоился полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук.
24-летний футболист забил четыре гола в трех июньских матчах чемпионата.
Помимо Миранчука на награду претендовали форвард «Зенита» Артем Дзюба, нападающий «Арсенала» Евгений Луценко, хавбек «Крыльев Советов» Максим Глушенков и вратарь «Уфы» Александр Беленов.
Алексей Миранчук забил четыре гола в трeх турах и стал лучшим игроком июня!За него единогласно проголосовали болельщики, РПЛ и эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР!#ИгрокМесяца #ТинькоффРПЛ #Локомотив pic.twitter.com/lVronVSBtF— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) July 4, 2020