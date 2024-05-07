Ведущая «Матч ТВ» Ромашкина сделала заявление о своей беременности

Телеведущая Яна Ромашкина, жена защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, подтвердила, что ждет ребенка.

«Вот причина моего отсутствия в эфирах «Матч ТВ», «Это футбол, брат!», «Родины Медиа», различных шоу и в соцсетях.

Я человек семейный, домашний, поэтому невероятна рада своему новому статусу мамы. А к работе я еще вернусь, не скучайте», – написала Ромашкина в своем телеграм-канале.