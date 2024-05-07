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    • Ведущая «Матч ТВ» Ромашкина сделала заявление о своей беременности

    Ведущая «Матч ТВ» Ромашкина сделала заявление о своей беременности

    Телеведущая Яна Ромашкина, жена защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, подтвердила, что ждет ребенка.

    «Вот причина моего отсутствия в эфирах «Матч ТВ», «Это футбол, брат!», «Родины Медиа», различных шоу и в соцсетях.

    Я человек семейный, домашний, поэтому невероятна рада своему новому статусу мамы. А к работе я еще вернусь, не скучайте», – написала Ромашкина в своем телеграм-канале.

    • Свадьба Тикнизяна и Ромашкиной состоялась 24 октября прошлого года.
    • Яна старше своего мужа на 5 лет.
    • Для футболиста это будет второй ребенок.

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    Источник: телеграм-канал Яны Ромашкиной

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    07.05.2024 18:33
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    Комментарии (5)
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    ...уефан
    1715097698
    ..."Шо? Опять?!"(с)...
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    Dr Metal
    1715098007
    Ну ещё не мама
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    gunstilzit
    1715105232
    Пора Наира продавать!
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    BRO_football
    1715107527
    Ешё один гол от Тикнизяна!
    Ответить
    slavа0508
    1715108701
    Новость как раз для футбольного сайта .
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