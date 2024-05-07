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    Экс-президент «Спартака» встал на защиту Карпина

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко не согласен с критикой в адрес главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.

    «Мы уже говорили, что ребята устали мотаться. Вы не забывайте, что они уже третий год так живут. Многих это достало.

    Также не забывайте, что у «Ростова» не самый сильный состав. Там есть люди, которых отчисляли, не брали даже во вторые команды. Карпин выжимает из них максимум. У них хороший коллектив, сплочeнный. Играют, как могут.

    Только человек, который не разбирается в футболе, может винить «Ростов» в проигрыше «Балтике» в Кубке. Бывает же, когда не везeт.

    Кто критикует, полезно вспомнить, как ЦСКА умудрился из Лондона привезти ничью, а могли получить 12-15. Либо же матч Россия – Испания. Сколько там не залетело в наши ворота!

    Где-то Песьяков похоронил «Ростов», где-то так сложилось. С тем бюджетом и проблемами, которые есть в «Ростове», они выступают великолепно.

    Вот больше удивляет, что «Зенит» не может оторваться. Уже всe в твоих руках. «Краснодар» тоже проиграл две игры, а можно было отрываться и получать золото. Тем и интересен футбол, что всe переворачивается», – сказал Червиченко.

    • Вчера ростовчане уступили в Москве «Локомотиву» (0:1).
    • Команда идет на 7-м месте в РПЛ.
    • Авиарейсы в Ростов‑на‑Дону приостановлены с 24 февраля 2022 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    07.05.2024 19:30
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    Комментарии (21)
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    Suvorov71
    1715100094
    Не знаю всех тонкостей, возможно кто то их знает потому и говорят, что Валера это не тренер, но мне Валера очень нравится как тренер, я много раз уже говорил, что с тем составом которой у него это 12-16 место. а он вполне нормально поставил игру, да есть определенные трудности но он их решает, так что для меня он тренер с большой буквы
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    WILDLING_HRUNDEL
    1715100748
    Валера в Ростове самый супер тренер!
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    Цугундeр
    1715100820
    Редкость , но с Червём согласен по всему списку . Валера ещё и в Питере успеет проблемку кинуть .
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    andr45
    1715100933
    Червиченко: «Мы уже говорили, что ребята устали мотаться. Да уж) То ли дело «Краснодар», «Рубин», «Оренбург», «Балтика», «Урал» и т.д.) Они же, как говорится «по щучьему велению, по моему хотению» раз и мгновенно оказываются в любой точке России) Ох, и дурак же этот ворюга, который Червиченко) PS «Все крупные современные состояния нажиты самым бесчестным путем.» Из настольной книги О. Бендера«Капиталистические акулы»
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    andr45
    1715101515
    Червиченко: «... у «Ростова» не самый сильный состав» Пять футболистов «Ростова» члены сборной РФ) Сергей Песьяков, Максим Осипенко, Александр Сильянов , Данил Глебов, Николай Комличенко, А Карпин толк в футболерах знает) Как-никак, а помнению всех шелкоперов, експертов и прочей шелухи, в том числе и бывшей, тренер экстра-класса
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    FCSpartakM
    1715101638
    Какой максимум он выжимает? команда идет в середине таблицы, какой это максимум? куда ниже там падать? Там остальной шлак плетется. Валера как раз там, где и Ростов ждут, то есть он не делает что-то сверхъестественного
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    mutabor0992
    1715106591
    На защиту!А пуделя,что физдили?Как то пропустил.Когда?
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