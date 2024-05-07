Экс-президент «Спартака» встал на защиту Карпина

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко не согласен с критикой в адрес главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.

«Мы уже говорили, что ребята устали мотаться. Вы не забывайте, что они уже третий год так живут. Многих это достало.

Также не забывайте, что у «Ростова» не самый сильный состав. Там есть люди, которых отчисляли, не брали даже во вторые команды. Карпин выжимает из них максимум. У них хороший коллектив, сплочeнный. Играют, как могут.

Только человек, который не разбирается в футболе, может винить «Ростов» в проигрыше «Балтике» в Кубке. Бывает же, когда не везeт.

Кто критикует, полезно вспомнить, как ЦСКА умудрился из Лондона привезти ничью, а могли получить 12-15. Либо же матч Россия – Испания. Сколько там не залетело в наши ворота!

Где-то Песьяков похоронил «Ростов», где-то так сложилось. С тем бюджетом и проблемами, которые есть в «Ростове», они выступают великолепно.

Вот больше удивляет, что «Зенит» не может оторваться. Уже всe в твоих руках. «Краснодар» тоже проиграл две игры, а можно было отрываться и получать золото. Тем и интересен футбол, что всe переворачивается», – сказал Червиченко.