Погба сделал прическу в честь движения Black Lives Matter

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба выстриг на голове логотип движения Black Lives Matter («Жизни черных важны»). С новой прической он появился на матче АПЛ против «Борнмута». Фото доступно ниже.
Движение возникло после убийства полицейским в США афроамериканца Джорджа Флойда в мае. После его смерти по штатам прошла волна протестов.
- Погба стоит на рынке 80 миллионов евро.
- Он решил остаться в «Юнайтед» и на следующий сезон.
- В сезоне АПЛ Погба провел девять матчей, сделал три результативные передачи.
Источник: твиттер B/R Football