Погба сделал прическу в честь движения Black Lives Matter

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба выстриг на голове логотип движения Black Lives Matter («Жизни черных важны»). С новой прической он появился на матче АПЛ против «Борнмута». Фото доступно ниже.

Движение возникло после убийства полицейским в США афроамериканца Джорджа Флойда в мае. После его смерти по штатам прошла волна протестов.