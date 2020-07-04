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Погба сделал прическу в честь движения Black Lives Matter

4 июля 2020, 17:53
8

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба выстриг на голове логотип движения Black Lives Matter («Жизни черных важны»). С новой прической он появился на матче АПЛ против «Борнмута». Фото доступно ниже.

Движение возникло после убийства полицейским в США афроамериканца Джорджа Флойда в мае. После его смерти по штатам прошла волна протестов.

  • Погба стоит на рынке 80 миллионов евро.
  • Он решил остаться в «Юнайтед» и на следующий сезон.
  • В сезоне АПЛ Погба провел девять матчей, сделал три результативные передачи.

Источник: твиттер B/R Football
Англия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Манчестер Юнайтед Погба Поль
Комментарии (8)
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DOCTOR PENALTY
1593876589
Надо было на лбу, мудак.
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порт
1593878440
Без ушей смотрелся бы лучше.
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david17
1593879790
Белые ему деньги же платят))
Ответить
53768234561
1593885887
Ecли делаете ставки -> portal-bets.ru
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Бухбух
1593909939
Попахивает расизмом.
Ответить
Benifacto
1595626216
гопник...
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