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    Погба сделал прическу в честь движения Black Lives Matter

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба выстриг на голове логотип движения Black Lives Matter («Жизни черных важны»). С новой прической он появился на матче АПЛ против «Борнмута». Фото доступно ниже.

    Движение возникло после убийства полицейским в США афроамериканца Джорджа Флойда в мае. После его смерти по штатам прошла волна протестов.

    • Погба стоит на рынке 80 миллионов евро.
    • Он решил остаться в «Юнайтед» и на следующий сезон.
    • В сезоне АПЛ Погба провел девять матчей, сделал три результативные передачи.

    Источник: твиттер B/R Football

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    Сегодня, 17:53
    Комментарии3
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      Рейтинг: +413

      david17 2 часа назад

      Белые ему деньги же платят))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4049

      порт 2 часа назад

      Без ушей смотрелся бы лучше.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +17365

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Надо было на лбу, мудак.

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