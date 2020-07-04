Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • РПЛ. Гол экс-спартаковца Обухова принес «Тамбову» волевую победу над «Спартаком» в Москве

РПЛ. Гол экс-спартаковца Обухова принес «Тамбову» волевую победу над «Спартаком» в Москве

4 июля 2020, 20:22
154

«Спартак» проиграл в 26-м туре РПЛ «Тамбову». Решающий гол гостей забил воспитанник москвичей Владимир Обухов.

Хозяева дважды по ходу встречи вели в счете. Из последних трех матчей «Спартак» не выиграл ни одного.

Чемпионат России. РПЛ. 26-й тур

Спартак (Москва) – Тамбов – 2:3 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Бакаев, 35 (с пенальти); 1:1 – Чуперка, 60; 2:1 – Ларссон, 64; 2:2 – Грицаенко, 73; 2:3 – Обухов, 82 (с пенальти).

«Спартак»: Максименко, Джикия, Рассказов, Маслов, Жиго, Айртон, Бакаев (Мирзов, 83), Умяров (Тил, 65), Крал, Соболев, Ларссон (Понсе, 65).

«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Таказов (Юрганов, 79), Шляков, Грицаенко, Чуперка, Карасeв (Каплиенко, 62), Килин (Мамтов, 90+3), Обухов (Саламатов, 90+3), Федчук (Кабахидзе, 63).

Предупреждения: Умяров, 25; Джикия, 53; Жиго, 82; Рассказов, 86 – Таказов, 34; Шелия, 34; Чуперка, 47.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Тамбов Обухов Владимир
Комментарии (154)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1593883525
Подлость и двойные стандарты без границ. Чистый гол отняли у Соболева, а зюбе все такие голы засчитывают.
Ответить
knikos
1593883562
Предлагаю спамовцам перечень причин проигрыша : газпромовский судья , зенитовский судья , путинский судья , блин , чей ещё ? Аааа , антиспамовский судья ! Выбор огромен , начинайте срач !
Ответить
Кинстифа
1593883582
Надеюсь Тамбов останется в РПЛ, пусть туда автобусы типо Уфы идут С победой Тамбов. Заслуженная победа
Ответить
gari69
1593883593
А Черданцев как проститутка ...
Ответить
GM
1593883751
Тамбов молодцы. Сказка мясных окончательно закончилась. Приземлили наглухо.
Ответить
AleSan4es
1593883799
Я не устану повторять! Е.ба.ть спартак е.ба.ть!
Ответить
TERMIK2142
1593884121
Карреру конечно зря уволили(((
Ответить
vladik12
1593884211
Респект "Спартаку", дали бой "Тамбову".
Ответить
oyabun
1593884286
Что мы имеем в итоге? Да был отмененый гол Соболева, но тут на усмотрение судьи, потому что контакт был, да Понсе посадили на ж.. в конце игры в штрафной и это вполне очевидный пенальти. Но Тамбов то забил свои 3 гола без вопросов!!! Спартак своим сильнейшим составом проиграл одной из самых слабых команд Премьер-лиги, которая еще и без Мелкадзе играла. Это ПОЗОРИЩЕ! Даже не хочу себе представлять что будет в следующих играх с Локо и Зенитом.
Ответить
Evgeniy32
1593887000
Стоит поздравить Тамбов с большой победой! Молодцы парни!
Ответить
Главные новости
Топ-10 лучших тренеров в истории АПЛ по версии BBC
14:49
Орлов ответил, должен ли «Зенит» уволить Семака
14:35
1
Радикальное заявление «Атлетико» по Альваресу и «Барселоне»
14:25
Экс-игрок «Спартака» хотел сбежать из клуба: «Забирайте меня назад»
13:48
1
Гончаренко в порыве гнева опрокинул самовар в раздевалке
13:27
«Я дерьмовый тренер»: Фонсека из «Лиона» – после вылета из ЛЧ
13:09
2
ФотоРодственник Джеко перешел в клуб ФНЛ
12:57
Аршавин определил команду РПЛ с наибольшими шансами на титул
12:47
2
ФотоРПЛ обновила логотип в честь юбилея
12:31
3
Назначения судей на 6-й тур РПЛ
12:17
9
Все новости
Все новости
Погребняк высказался о чемпионских перспективах «Зенита»
14:18
Орлов поставил еще один диагноз «Зениту»
13:59
1
Аршавин определил команду РПЛ с наибольшими шансами на титул
12:47
2
ФотоРПЛ обновила логотип в честь юбилея
12:31
3
Назначения судей на 6-й тур РПЛ
12:17
9
«Торпедо» просматривает экс-спартаковца
11:59
2
Подробности нового контракта Кругового с ЦСКА
11:51
1
Экс-спартаковец столкнулся с политическим ультиматумом в Армении
11:33
1
Реакция Аршавина на поражение «Зенита» от «Спартака»
11:18
7
Галактионов ответил на вопрос о вылете «Локомотива»
10:55
Где смотреть матч «Акрон» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 28 августа 2026
10:47
Экс-спартаковец признался, что приезжал на тренировки с похмелья и с перегаром
10:21
2
«Динамо» покупает игрока, водившего проституток на базу и устроившего пьяное ДТП
10:13
15
ФотоЧемпион в составе «Спартака» стал вратарем месяца в Первой лиге
09:51
ЦСКА провалил переговоры с «Динамо Мх»
09:41
6
Болельщицы подрались во время матча ЦСКА
09:36
2
Галактионов отреагировал на резкое заявление Аршавина в свой адрес
09:28
2
«Спартак» в шаге от продления контракта с лидером
08:58
14
Определен лучший форвард России
08:49
2
Семин назвал условие для чемпионства «Спартака»
08:17
1
В ЦСКА описали тяжелую травму Баринова двумя словами
00:33
1
ЦСКА принял решение по Абдулкадырову
00:24
4
Галактионов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:53
4
У дочери Радимова возникли проблемы в Европе
Вчера, 23:11
14
Генич объяснил, почему «Локомотив» пропустил от ЦСКА со штрафного
Вчера, 22:57
3
Точка зрения Бубнова на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:49
1
Губерниев вступился за московский стадион, который хотят снести
Вчера, 22:31
4
Соболев и Семак поругались после поражения от «Спартака»
Вчера, 21:59
29
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+