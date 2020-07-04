РПЛ. Гол экс-спартаковца Обухова принес «Тамбову» волевую победу над «Спартаком» в Москве

«Спартак» проиграл в 26-м туре РПЛ «Тамбову». Решающий гол гостей забил воспитанник москвичей Владимир Обухов.

Хозяева дважды по ходу встречи вели в счете. Из последних трех матчей «Спартак» не выиграл ни одного.

Чемпионат России. РПЛ. 26-й тур

Спартак (Москва) – Тамбов – 2:3 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Бакаев, 35 (с пенальти); 1:1 – Чуперка, 60; 2:1 – Ларссон, 64; 2:2 – Грицаенко, 73; 2:3 – Обухов, 82 (с пенальти).

«Спартак»: Максименко, Джикия, Рассказов, Маслов, Жиго, Айртон, Бакаев (Мирзов, 83), Умяров (Тил, 65), Крал, Соболев, Ларссон (Понсе, 65).

«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Таказов (Юрганов, 79), Шляков, Грицаенко, Чуперка, Карасeв (Каплиенко, 62), Килин (Мамтов, 90+3), Обухов (Саламатов, 90+3), Федчук (Кабахидзе, 63).

Предупреждения: Умяров, 25; Джикия, 53; Жиго, 82; Рассказов, 86 – Таказов, 34; Шелия, 34; Чуперка, 47.

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