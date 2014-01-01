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    РПЛ. Гол экс-спартаковца Обухова принес «Тамбову» волевую победу над «Спартаком» в Москве

    «Спартак» проиграл в 26-м туре РПЛ «Тамбову». Решающий гол гостей забил воспитанник москвичей Владимир Обухов.

    Хозяева дважды по ходу встречи вели в счете. Из последних трех матчей «Спартак» не выиграл ни одного.

    Чемпионат России. РПЛ. 26-й тур

    Спартак (Москва) – Тамбов – 2:3 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Бакаев, 35 (с пенальти); 1:1 – Чуперка, 60; 2:1 – Ларссон, 64; 2:2 – Грицаенко, 73; 2:3 – Обухов, 82 (с пенальти).

    «Спартак»: Максименко, Джикия, Рассказов, Маслов, Жиго, Айртон, Бакаев (Мирзов, 83), Умяров (Тил, 65), Крал, Соболев, Ларссон (Понсе, 65).

    «Тамбов»: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Таказов (Юрганов, 79), Шляков, Грицаенко, Чуперка, Карасeв (Каплиенко, 62), Килин (Мамтов, 90+3), Обухов (Саламатов, 90+3), Федчук (Кабахидзе, 63).

    Предупреждения: Умяров, 25; Джикия, 53; Жиго, 82; Рассказов, 86 – Таказов, 34; Шелия, 34; Чуперка, 47.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии142
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      Рейтинг: -3758

      gosproektikabinet 1 минуту назад

      cry mode on

      0
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      Рейтинг: +1114

      Evgeniy32 2 минуты назад

      Стоит поздравить Тамбов с большой победой! Молодцы парни!

      0
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      Рейтинг: +2035

      shurik45 2 минуты назад

      В этом сезоне Спартак уже видимо только за кубок поборется . Очень много фолов со стороны красно-белых.

      0
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      Рейтинг: +6114

      paracetamol 3 минуты назад

      Что там в руководстве спама думают? Меняют тренеров как перчатки, а результат все хуже и хуже... Уже до поражений от аутсайдеров докатились!

      2
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      Рейтинг: +6252

      Литейный4 6 минут назад

      Там, вдали, у реки
      Шли домой спартачи,
      От стыда потихоньку сгорая
      Гыгыгы

      3
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      Рейтинг: +6252

      Литейный4 6 минут назад

      Стыдно, что Тамбову поставили левый пенальти. Гыгыгы

      3
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      Рейтинг: +4111

      vladik12 15 минут назад

      Сливают немца.

      2
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      Рейтинг: +2087

      minaev23 18 минут назад

      Поистине народная команда - канудит из стороны в сторону как полстраны ! В Кремле как и в Зените всё спокойно . Всё хорошо, всё идёт хорошо!

      4
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      Рейтинг: +2161

      житель СПб 33 минуты назад

      Зашел почитать и поделиться своими впечатлениями о матче - а тут уже столько!... По-моему, излишне резко свои же болельщики пишут о Спартаке. На самом деле, провала по игре не было. Да, имел место элемент невезения. Имело место решения судьи не в пользу Спартака - хотя нельзя утверждать о подсуживании, формальные основания для всех решений были... Что явно не понравилось? 1. Опять та же проблема - играть первым номером четко не готовы, отработанности еще (?) нет... 2. И это более показательно! Продолжаются не вынужденные грубые действия, нарушения игроков - и Рассказова, и Жиго, и Джикии. А ведь именно они приводят к стандартам! 2 гола - от этого. Жиго - кто? Нападающий или защитник? Вот с этими вещами неплохо бы разобраться и навести порядок с игровой дисциплиной. А остальное - повторюсь, ну не повезло... бывает.

      4
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      Рейтинг: +2161

      житель СПб > житель СПб 30 минут назад

      Да, а по пенальти в первом тайме в пользу Спартака - ничего сказать не могу, просмотрел... Вообще, внимательно смотрел 2й тайм, а первый - только 15 минут, потом скучно стало. Так что Тамбов с Зенитом и со Спартаком - две разных команды.

      1
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      Рейтинг: +22596

      oyabun > житель СПб 26 минут назад

      Не повезло?! Да брось ты. Тамбов - 3 удара по воротам - 2 гола. Третий с пенальти. Оборона Спартака - полное решето. Вот и весь ответ. При чем здесь невезение? А то что фолят излишне, тут согласен, надо об этом в команде тренеру разговаривать и что то делать. Постоянно ключевые игроки пропускают игры исключительно из за своих глупых действий на поле.

      2
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      Рейтинг: +2161

      житель СПб > oyabun 14 минут назад

      Не повезло - я имел ввиду две пороговые ситуации, в которых судьба сложилась не в пользу Спартака - и был бы счет не 3-2 в пользу Тамбова, а 3-2 в пользу Спартака: 1) толкни чуть меньше спартаковец - гол бы не отменили; 2) чуть меньше "наступи" Джикия (если не ошибаюсь?) и ситуацию оценили бы как игровая и пенальти бы не назначили. Ведь обе ситуации были не умышленные, а игровые. Разве здесь нет элемента невезения? Хотя, конечно - классика: везет сильнейшему!

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      Рейтинг: +22596

      oyabun > житель СПб 12 минут назад

      Не Джикия. Жиго. Махнул по мячу, но промахнулся и попал в колено тамбовцу. В штрафной. Да не повезло, но пенальти чистый.Так что свои 3 гола Тамбов заслужил. А вот что с обороной Спартака? Это большой вопрос к тренеру.

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      Рейтинг: +3743

      Yurok161 34 минуты назад

      Если бы не пост алдан2014 на ветке Ростова,то даже бы и не увидел эту новость)

      Спасибо,алдан2014

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