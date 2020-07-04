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Месси может следующим летом перейти в «Манчестер Сити»

4 июля 2020, 09:15
8

«Манчестер Сити» следит за ситуацией с возможным уходом нападающего Лионеля Месси из «Барселоны».

По информации Cadena SER, 33-летний футболист планирует покинуть каталонский клуб по окончании следующего сезона.

Если это произойдет, то «Сити» сделает все возможное, чтобы подписать аргентинца, пишет Marca со ссылкой на журналиста Fox Sports Кристиана Мартина.

  • Контракт Месси с «Барсой» истекает 30 июня 2021 года.
  • В «Манчестер Сити» форвард может воссоединиться с Хосепом Гвардиолой, который возглавляет английскую команду.

Источник: Marca
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Барселона Манчестер Сити Месси Лионель
Комментарии (8)
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Benifacto
1593845340
непотянет
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Hala Madrid
1593845840
Началось... =)
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Cules2013
1593846403
Да он уже 5 лет туда переходит) Смешно такое читать. Если Месси уйдёт из Барсы, то уверен, что не в европейский клуб, т.к. не захочет играть в ЛЧ против Барсы, а это вполне возможно при жребии. Да и нафига уходить? Контракт он получит, какой хочет по деньгам и срокам. Через год Бартомеу уйдёт, а тренер Хави или Куман придут и того раньше.
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Александр52
1593855367
Месси трогать словами нельзя. Он сделал футбол красивым. Он не местный, не смотря на паспорт, он иностранец в Испании и ему будущего в Барсе не дадут, будет типа там править Пике. Поэтому надо ему уходить и только этим летом. Он нас ещё порадует, будьте уверены. Пусть у Лео всё будет хорошо.
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Proker
1593855637
Начинается,как топ клуб начнет идти вниз,топ игроки тоже куда-то хочет бежать по инфо журналистов
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nelez
1593867378
Никуда он не уйдет.Потому что он суперигрок только в барсе.И еще , зачем МС 34 летний старик?
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Saracen Jr
1593878546
Месси может следующим летом перейти в «батэ борисов» «батэ борисов» следит за ситуацией с возможным уходом нападающего Лионеля Месси из «Барселоны». 33-летний футболист планирует покинуть каталонский клуб по окончании следующего сезона. Если это произойдет, то «батэ» сделает все возможное, чтобы подписать аргентинца, пишет фанат батэ на бомбардире.
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rLt_Ortriwar
1593895575
В Китай на 100+ лямов в год)
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