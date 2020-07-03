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    Месси может следующим летом перейти в «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» следит за ситуацией с возможным уходом нападающего Лионеля Месси из «Барселоны».

    По информации Cadena SER, 33-летний футболист планирует покинуть каталонский клуб по окончании следующего сезона.

    Если это произойдет, то «Сити» сделает все возможное, чтобы подписать аргентинца, пишет Marca со ссылкой на журналиста Fox Sports Кристиана Мартина.

    • Контракт Месси с «Барсой» истекает 30 июня 2021 года.
    • В «Манчестер Сити» форвард может воссоединиться с Хосепом Гвардиолой, который возглавляет английскую команду.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 09:15
    Комментарии8
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      Рейтинг: +394

      Proker 18 минут назад

      Начинается,как топ клуб начнет идти вниз,топ игроки тоже куда-то хочет бежать по инфо журналистов

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1027

      Александр52 23 минуты назад

      Месси трогать словами нельзя. Он сделал футбол красивым. Он не местный, не смотря на паспорт, он иностранец в Испании и ему будущего в Барсе не дадут, будет типа там править Пике. Поэтому надо ему уходить и только этим летом. Он нас ещё порадует, будьте уверены. Пусть у Лео всё будет хорошо.

      0
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      Рейтинг: +10636

      KLIM777 45 минут назад

      Он же обещал в Анжи перейти за 200 млн. Каримов копилку разобьет

      0
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      Рейтинг: +10243

      Cules2013 2 часа назад

      Да он уже 5 лет туда переходит) Смешно такое читать. Если Месси уйдёт из Барсы, то уверен, что не в европейский клуб, т.к. не захочет играть в ЛЧ против Барсы, а это вполне возможно при жребии. Да и нафига уходить? Контракт он получит, какой хочет по деньгам и срокам. Через год Бартомеу уйдёт, а тренер Хави или Куман придут и того раньше.

      1
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      Рейтинг: +152

      Радио1000шумеров 2 часа назад

      Раньше ЛаЛига высасывала из Англии топовых футболистов, теперь намечается обратный процесс.

      1
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      Рейтинг: +411

      Hala Madrid 3 часа назад

      Началось... =)

      2
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    • ...
      Рейтинг: +849

      Benifacto 3 часа назад

      непотянет

      2
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      Рейтинг: +6

      53549684984 3 часа назад

      Еcли делаете ставки -> portal-bets.ru

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