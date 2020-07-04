Месси может следующим летом перейти в «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» следит за ситуацией с возможным уходом нападающего Лионеля Месси из «Барселоны».

По информации Cadena SER, 33-летний футболист планирует покинуть каталонский клуб по окончании следующего сезона.

Если это произойдет, то «Сити» сделает все возможное, чтобы подписать аргентинца, пишет Marca со ссылкой на журналиста Fox Sports Кристиана Мартина.