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Cadena SER: Месси уйдет из «Барселоны» в 2021 году

3 июля 2020, 10:28
16

Форвард «Барселоны» Лионель Месси приостановил переговоры о новом контракте с клубом.

33-летний капитан каталонцев близок к уходу из команды.

Текущий контракт Месси с «Барселоной» истекает в 2021 году.

Отмечается, что футболист устал от постоянной напряженной обстановки в клубе.

Сообщалось, что главный тренер каталонцев Энрике Сетьен утратил доверие игроков.

  • «Барселона» занимает вторую строчку, отставая от мадридского «Реала» на одно очко.
  • До паузы на карантин клуб возглавлял турнирную таблицу Примеры.

Источник: Cadena SER

Cadena SER – ведущая испанская радиосеть с точки зрения как старшинства, так и доли аудитории.

Испания. Примера Барселона Месси Лионель
Комментарии (16)
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acor94
1593761887
Ехай в Сочи. Там не хуже чем в Каталонии. Давления никакого. Ходи пешком, купайся в море.
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AleSan4es
1593762461
В юве или в псж, но я бы хотел посмотреть на него в АПЛ... В Ливерпуль например
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Dgad
1593763025
В Боку поди перейдет,
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DOCTOR PENALTY
1593764115
Давно пора!
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TAGANROG 161
1593764182
Да не куда он не денется,сейчас Сетьена сольют и всё станет на прежние места!!!
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Давид59
1593769835
Мой прогноз - Хави придёт и всё наладится. Никуда он не денется
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Hektor 84
1593773245
Давно пора! Года три еще может поиграть в другом европейском клубе. Сменить обстановку как Роналду.
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Saracen Jr
1593777525
Другой вопрос, будет ли месси играть на уровне через год. В этом году он уже заметно сдулся и не может уже быть супер-лидером на таком уровне. В следующем, думаю, будет ещё хуже. Поэтому надо либо становиться "одним из" в команде, либо переходить на более низкий уровень, где ещё он сможет решать сам матчи. Первой, видимо, он не хочет, поэтому увы
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koli4ka
1593783010
думаю,что коммерческий ход Месси и связано с последним повышением зарплаты в карьере...дальше она будет только понижаться,аж до самого завершения карьеры этого гениального футболиста.
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Maga Ingush
1593792770
Последние 5 лет он только и делает что каждый год уходит) мне окажется он завершит карьеру в барсе, это очередной ход сохранить зарплату
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