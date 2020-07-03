Cadena SER: Месси уйдет из «Барселоны» в 2021 году

Форвард «Барселоны» Лионель Месси приостановил переговоры о новом контракте с клубом.

33-летний капитан каталонцев близок к уходу из команды.

Текущий контракт Месси с «Барселоной» истекает в 2021 году.

Отмечается, что футболист устал от постоянной напряженной обстановки в клубе.

Сообщалось, что главный тренер каталонцев Энрике Сетьен утратил доверие игроков.