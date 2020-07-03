Cadena SER: Месси уйдет из «Барселоны» в 2021 году

Форвард «Барселоны» Лионель Месси приостановил переговоры о новом контракте с клубом.
33-летний капитан каталонцев близок к уходу из команды.
Текущий контракт Месси с «Барселоной» истекает в 2021 году.
Отмечается, что футболист устал от постоянной напряженной обстановки в клубе.
Сообщалось, что главный тренер каталонцев Энрике Сетьен утратил доверие игроков.
- «Барселона» занимает вторую строчку, отставая от мадридского «Реала» на одно очко.
- До паузы на карантин клуб возглавлял турнирную таблицу Примеры.
Источник: Cadena SER
Cadena SER – ведущая испанская радиосеть с точки зрения как старшинства, так и доли аудитории.