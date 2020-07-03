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    Cadena SER: Месси уйдет из «Барселоны» в 2021 году

    Форвард «Барселоны» Лионель Месси приостановил переговоры о новом контракте с клубом.

    33-летний капитан каталонцев близок к уходу из команды.

    Текущий контракт Месси с «Барселоной» истекает в 2021 году.

    Отмечается, что футболист устал от постоянной напряженной обстановки в клубе.

    Сообщалось, что главный тренер каталонцев Энрике Сетьен утратил доверие игроков.

    • «Барселона» занимает вторую строчку, отставая от мадридского «Реала» на одно очко.
    • До паузы на карантин клуб возглавлял турнирную таблицу Примеры.

    Источник: Cadena SER

    Cadena SER – ведущая испанская радиосеть с точки зрения как старшинства, так и доли аудитории.

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    Сегодня, 10:28
    Комментарии11
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      Рейтинг: +3690

      Hektor 84 1 минуту назад

      Давно пора! Года три еще может поиграть в другом европейском клубе. Сменить обстановку как Роналду.

      0
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      Рейтинг: +3460

      Давид59 57 минут назад

      Мой прогноз - Хави придёт и всё наладится. Никуда он не денется

      0
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      Рейтинг: +8

      zago36 1 час назад

      Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 30 матчей и 23 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " zago", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - tgtennis.com

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +23103

      TAGANROG 161 2 часа назад

      Да не куда он не денется,сейчас Сетьена сольют и всё станет на прежние места!!!

      2
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      Рейтинг: +17364

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Давно пора!

      1
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      Рейтинг: +1943

      Cleaner 2 часа назад

      К-У-Д-А ??? Без ответа на этот вопрос слова этой радиостанции НИЧЕГО не стоят.

      1
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      Рейтинг: +53

      mitru > Cleaner 1 час назад

      В Ньюэллс Олд Бойз, его родной клуб. Он неоднократно говорил, что хотел бы на закате карьеры поиграть в нем. Правда и о желании закончить карьеру в Барсе он вроде тоже не раз заявлял...

      0
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      Рейтинг: +2424

      Dgad 2 часа назад

      В Боку поди перейдет,

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      Рейтинг: +7329

      ilichkadr > Dgad 2 часа назад

      Не, только в Спартак. Цорн уже добакланился.

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      Рейтинг: +299

      AleSan4es 3 часа назад

      В юве или в псж, но я бы хотел посмотреть на него в АПЛ... В Ливерпуль например

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      Рейтинг: +1269

      acor94 3 часа назад

      Ехай в Сочи. Там не хуже чем в Каталонии. Давления никакого. Ходи пешком, купайся в море.

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