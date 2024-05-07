Бывший нападающий ЦСКА арестован в Бразилии

Бывший нападающий ЦСКА Жо был арестован вчера вечером за несвоевременную выплату алиментов. 37-летний форвард провел ночь в полицейском участке в Кампинасе, куда прибыл вместе со своей командой «Амазонас» на матч 3-го тура Серии B с «Понте Претой» (0:3).

«Амазонас» оказывает спортсмену всю необходимую помощь. Мы ждем информации от нашего юридического отдела, чтобы иметь возможность прояснить ситуацию для вас, журналистов и наших болельщиков», – заявил президент клуба Уэсли Коуто.