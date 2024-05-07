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    Бывший нападающий ЦСКА арестован в Бразилии

    Бывший нападающий ЦСКА Жо был арестован вчера вечером за несвоевременную выплату алиментов. 37-летний форвард провел ночь в полицейском участке в Кампинасе, куда прибыл вместе со своей командой «Амазонас» на матч 3-го тура Серии B с «Понте Претой» (0:3).

    «Амазонас» оказывает спортсмену всю необходимую помощь. Мы ждем информации от нашего юридического отдела, чтобы иметь возможность прояснить ситуацию для вас, журналистов и наших болельщиков», – заявил президент клуба Уэсли Коуто.

    • В феврале прошлого года Жо объявил о завершении карьеры, но в январе 2024-го заявил о ее возобновлении и подписал контракт с «Амазонас».
    • Он выступал за ЦСКА в 2006–2008 годах.

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    Источник: телеграм-канал «Футбол с Доном Алейшо»

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    Комментарии (2)
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    qwertyйцукен
    1715080350
    Шо там Жо ?
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    Spartak_forv@
    1715081138
    Распался на алименты)
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