Аршавин обозначил проблемы «Зенита» в матче с «Факелом»

Член совета директоров «Зенита» Андрей Аршавин подвел итоги матча 27-го тура РПЛ против «Факела».

Игра в Воронеже завершилась ничьей со счетом 1:1.

Хозяева поля отыгрались на 102-й минуте, реализовав пенальти.

«Зенит» стал единоличным лидером чемпионата, «Факел» остался в зоне стыков.

«Зенит» доходит до финальной трети, и там нет решения, кому и как доставить мяч. Поэтому мало моментов, проникновений в штрафную площадь. У «Зенита» очень мало атак с хода, мало контратак.

В матче с «Факелом» это проявилось во второй половине второго тайма, когда воронежцы пошли вперед», – сказал Аршавин.