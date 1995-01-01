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    Прибыль «Краснодара» – 1,23 миллиарда рублей, убыток ЦСКА – 3,8 миллиарда. РФС раскрыл финансовые данные клубов

    РФС раскрыл финансовые данные клубов, предоставленные при обязательном лицензировании на сезон-2020/21.

    Согласно отчету, прибыль (до налогообложения) действующего чемпиона Премьер-лиги «Зенита» составила около 829 миллионов рублей, «Краснодара» – 1,23 миллиарда рублей, «Рубина» – 488 миллионов, «Уфы» – 302 миллиона, «Динамо» –124,7 миллиона.

    Убытки зафиксированы в «Спартаке» (879 миллионов рублей), в «Локомотиве» (181 миллион), в ЦСКА (3,8 миллиарда), в «Ростове» (35,4 миллиона).

    Источник: Официальный сайт РФС

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    Сегодня, 13:36
    Комментарии6
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      Рейтинг: +791

      Semenycch 56 минут назад

      Мда, ЦСКА в серьезной ж....е!

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      Рейтинг: +121

      Радио1000шумеров 59 минут назад

      3,8 миллиарда убытка ЦСКА - это переходящий долг предыдущих лет за строительство стадиона, неплохо было бы узнать финансовые показатели ЦСКА исключительно за сезон 2019-20, есть ли там подвижки в положительную сторону.

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      Рейтинг: +293

      AleSan4es 1 час назад

      Ага конечно, в Питере с их постоянными покупками игроков, с их 3 составами, у каждого игрока неплохой такой контракт, + стадион построенный не за счет клуба) всегда в плюсе) ну ну

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      Рейтинг: +10628

      KLIM777 > AleSan4es 1 час назад

      ахахаха бухгалтер подлетел))

      идиот, там за выступление в Лиге Чемпионов только 42 млн евро прибыль, билеты считай, вип места, еда, атрибутика, которая не самая дешевая.

      сам пишешь стадион построенный не за счет клуба, ну так какие претензии тогда ахаха кто вас нарожал?

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      Рейтинг: +293

      AleSan4es > KLIM777 1 час назад

      Ну так ты дядя и посчитай тогда какой долг может быть у коней? Я не считал сколько денег там, а пример привел что у коней долг в свою же сторону, покупок больших нет, контракты все адекватные откуда такой долг может быть? Условный получается? И да пох на вашу колонку, бабки есть, есть клуб ваш) а сливаете в евро одинаково с нами)

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      Рейтинг: +55

      Руслан ДСЛЦЗ 2 часа назад

      Динамо - гении

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