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  • Прибыль «Краснодара» – 1,23 миллиарда рублей, убыток ЦСКА – 3,8 миллиарда. РФС раскрыл финансовые данные клубов

Прибыль «Краснодара» – 1,23 миллиарда рублей, убыток ЦСКА – 3,8 миллиарда. РФС раскрыл финансовые данные клубов

1 июля 2020, 13:36
9

РФС раскрыл финансовые данные клубов, предоставленные при обязательном лицензировании на сезон-2020/21.

Согласно отчету, прибыль (до налогообложения) действующего чемпиона Премьер-лиги «Зенита» составила около 829 миллионов рублей, «Краснодара» – 1,23 миллиарда рублей, «Рубина» – 488 миллионов, «Уфы» – 302 миллиона, «Динамо» –124,7 миллиона.

Убытки зафиксированы в «Спартаке» (879 миллионов рублей), в «Локомотиве» (181 миллион), в ЦСКА (3,8 миллиарда), в «Ростове» (35,4 миллиона).

Источник: Официальный сайт РФС
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Краснодар Рубин Динамо Спартак Локомотив Ростов
Комментарии (9)
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Руслан ДСЛЦЗ
1593601092
Динамо - гении
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AleSan4es
1593602816
Ага конечно, в Питере с их постоянными покупками игроков, с их 3 составами, у каждого игрока неплохой такой контракт, + стадион построенный не за счет клуба) всегда в плюсе) ну ну
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dimag
1593609979
Ну по Зеньке все понятно, Газпром сам себе покупает , а потом сам себе и продает. Так и получается плюс , а не минус народного достояния. А убытки ЦСКА это стадион.
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житель СПб
1593633761
Какой Краснодар молодец! Вот что значит частный клуб - деньги не воруют, не транжирят. Я то думал это только расходное дело, а оказывается - еще и бизнес хороший! Рад за владельца клуба Галицкого.
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DOCTOR PENALTY
1593640794
Какая-то безумная отчётность, что по прибылям, что по убыткам.
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Hektor 84
1593770044
Откуда же у синита убытки возьмутся. Футболистов покупают за 50000р. И отпускают бесплатно)))
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