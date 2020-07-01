Прибыль «Краснодара» – 1,23 миллиарда рублей, убыток ЦСКА – 3,8 миллиарда. РФС раскрыл финансовые данные клубов

РФС раскрыл финансовые данные клубов, предоставленные при обязательном лицензировании на сезон-2020/21.

Согласно отчету, прибыль (до налогообложения) действующего чемпиона Премьер-лиги «Зенита» составила около 829 миллионов рублей, «Краснодара» – 1,23 миллиарда рублей, «Рубина» – 488 миллионов, «Уфы» – 302 миллиона, «Динамо» –124,7 миллиона.

Убытки зафиксированы в «Спартаке» (879 миллионов рублей), в «Локомотиве» (181 миллион), в ЦСКА (3,8 миллиарда), в «Ростове» (35,4 миллиона).