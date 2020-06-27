Романцев – об отъезде Гончаренко в Белоруссию: «Даже если тренер находится в состоянии аффекта, он обязан держать себя в руках»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев дал оценку поведению Виктора Гончаренко, который после разгромного поражения ЦСКА от «Зенита» (0:4) подал в отставку и уехал в Белоруссию.

– Поступок Гончаренко – эмоциональный взрыв, рожденный поражением, или он понял, что именно в этой команде себя уже исчерпал?

– При всем уважении к Гончаренко считаю, что он неправ. Ни молодость, ни сдавшие нервы не могут служить здесь оправданиями. Даже если тренер находится в состоянии аффекта, он обязан держать себя в руках. Это неписаный закон профессии.

Ведь все, что с ним происходит, видят игроки, с которыми ему дальше работать. Хотя по-человечески Виктора Михайловича понимаю – сам не раз бывал в таких передрягах. А потому уверен, сейчас он жалеет о случившемся.