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  • Романцев – об отъезде Гончаренко в Белоруссию: «Даже если тренер находится в состоянии аффекта, он обязан держать себя в руках»

Романцев – об отъезде Гончаренко в Белоруссию: «Даже если тренер находится в состоянии аффекта, он обязан держать себя в руках»

27 июня 2020, 14:37
12

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев дал оценку поведению Виктора Гончаренко, который после разгромного поражения ЦСКА от «Зенита» (0:4) подал в отставку и уехал в Белоруссию.

– Поступок Гончаренко – эмоциональный взрыв, рожденный поражением, или он понял, что именно в этой команде себя уже исчерпал?

– При всем уважении к Гончаренко считаю, что он неправ. Ни молодость, ни сдавшие нервы не могут служить здесь оправданиями. Даже если тренер находится в состоянии аффекта, он обязан держать себя в руках. Это неписаный закон профессии.

Ведь все, что с ним происходит, видят игроки, с которыми ему дальше работать. Хотя по-человечески Виктора Михайловича понимаю – сам не раз бывал в таких передрягах. А потому уверен, сейчас он жалеет о случившемся.

  • По информации «СЭ», Гончаренко уже вернулся в Москву и теперь находится на двухнедельном карантине.
  • Белорусский специалист готов исполнять свои обязанности до конца текущего сезона.
  • Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Романцев Олег Гончаренко Виктор
Комментарии (12)
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paracetamol
1593259220
Романцев: вот когда мы прос.рали белгам в Японии, взял пару чайников с коньяком и держал, пока не выпил.
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DOCTOR PENALTY
1593261429
Обидный срыв. Теряется уважение.
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Arrow10
1593263513
как тут нервы не сдадут , когда тебе дают парней из молодежки и чалова , который по воротам попасть не может даже с пенальти , и играют всего 3 игрока (Акинфеев, Марио, и Влашич) защита вообще дырявая, полузащита тоже проседает , запаса нет, один единственный нападающий и тот ничего не может сделать. Вот у него и нервы сдают , клуб то считался одним из сильнейших в России , а превратился в непонятно что под его руководством из-за руководства клуба , которое уже лет 6 трансферы не осуществляет.
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Nevsky_RU
1593268777
Сказал Олежа выкурив 3 пачки залпом и залив водочкой
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Томик
1593272620
Всё потому, что такие нервные обострения надо в корне лечить. А то, бутылки в поле бросает и орёт как сумасшедший - эмоции, Наехал на судью, как не вполне нормальный человек - отмазали, руку не подал - молодец. А болезнь то прогрессирует.
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Йост
1593273817
Это стресс и нервный срыв. Когда-то это должно было произойти.
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