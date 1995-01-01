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    Романцев – об отъезде Гончаренко в Белоруссию: «Даже если тренер находится в состоянии аффекта, он обязан держать себя в руках»

    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев дал оценку поведению Виктора Гончаренко, который после разгромного поражения ЦСКА от «Зенита» (0:4) подал в отставку и уехал в Белоруссию.

    – Поступок Гончаренко – эмоциональный взрыв, рожденный поражением, или он понял, что именно в этой команде себя уже исчерпал?

    – При всем уважении к Гончаренко считаю, что он неправ. Ни молодость, ни сдавшие нервы не могут служить здесь оправданиями. Даже если тренер находится в состоянии аффекта, он обязан держать себя в руках. Это неписаный закон профессии.

    Ведь все, что с ним происходит, видят игроки, с которыми ему дальше работать. Хотя по-человечески Виктора Михайловича понимаю – сам не раз бывал в таких передрягах. А потому уверен, сейчас он жалеет о случившемся.

    • По информации «СЭ», Гончаренко уже вернулся в Москву и теперь находится на двухнедельном карантине.
    • Белорусский специалист готов исполнять свои обязанности до конца текущего сезона.
    • Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:37
    Комментарии12
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      Рейтинг: +646

      Nevsky_RU 57 минут назад

      Сказал Олежа выкурив 3 пачки залпом и залив водочкой

      0
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      Рейтинг: +1840

      Cleaner 2 часа назад

      Романцев адекватен.

      0
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      Рейтинг: +193

      Arrow10 2 часа назад

      как тут нервы не сдадут , когда тебе дают парней из молодежки и чалова , который по воротам попасть не может даже с пенальти , и играют всего 3 игрока (Акинфеев, Марио, и Влашич) защита вообще дырявая, полузащита тоже проседает , запаса нет, один единственный нападающий и тот ничего не может сделать. Вот у него и нервы сдают , клуб то считался одним из сильнейших в России , а превратился в непонятно что под его руководством из-за руководства клуба , которое уже лет 6 трансферы не осуществляет.

      0
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      Рейтинг: +73

      Kurt Angel > Arrow10 1 час назад

      так он тренер.
      Это, как, смотри :
      дали тебе дерево.Сделал буратино....Буратино же лучше дерева будет, правда?
      А Гончаренко довольствуется деревьями. Он вообще не занимается. Он все нити игры передал в руки неумехе Облякову.. Это тренерский гений разве?
      Чалову сейчас не прет. Такой же период был и Смолов, и у Кержакова. Да и Булыкина был ооочень длинный период, пока в Голландии не анчал стабильно забивать. А то что у Гончаренко нифига нет мысли - видно на поле.
      Молодой игрок Марадишвили куда более думающий, чем Обляков( хоть тоже пока и не старый). Но Костя в запасе сидит, а Облякова даже в запас не отправляют...

      1
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      Рейтинг: +850

      Puddle 2 часа назад

      Кто дал слово этому старому алкоголику? Пусть никотиновый тремор лечит свой

      2
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      Рейтинг: +4197

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Сразу Ярцева вспомнил , в Португалии. Что бы тренер прям со скамьи ушёл , такого тоже не видел больше.

      2
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      Рейтинг: +73

      Kurt Angel > Alekxei Z. 55 минут назад

      тот хоть со скамьи. А этот из страны =DDDD

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      Рейтинг: +17273

      DOCTOR PENALTY 3 часа назад

      Обидный срыв. Теряется уважение.

      0
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      Рейтинг: +5945

      paracetamol 3 часа назад

      Романцев: вот когда мы прос.рали белгам в Японии, взял пару чайников с коньяком и держал, пока не выпил.

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      Рейтинг: +4903

      subbotaspartak > paracetamol 2 часа назад

      Не бросил команду, не улетел на Родину.

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      Рейтинг: +7215

      ilichkadr > subbotaspartak 2 часа назад

      Потому что после 2-х чайников с коньяком был не в состоянии куда-то бежать, тем более преодолеть 6 км вплавь.

      0
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      Рейтинг: +3176

      alarm 3 часа назад

      стыдно за спартак!

      2
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