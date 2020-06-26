«Спартак» – «Ливерпулю»: «Надеемся, вы готовы к постам «Каким был мир, когда они брали титул в прошлый раз?» Мы прошли через это в 2017-м»

«Спартак» поздравил «Ливерпуль» с первой победой в АПЛ.

«Хэй, парни из «Ливерпуля», поздравляем с победой в Премьер-лиге! Надеемся, вы готовы к бесконечным постам в духе: «Каким был мир, когда «Ливерпуль» в прошлый раз побеждал в чемпионате?»... Мы прошли через это в 2017 году», – написала пресс-служба «Спартака».