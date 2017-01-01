Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    2 Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    3 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?

    «Спартак» – «Ливерпулю»: «Надеемся, вы готовы к постам «Каким был мир, когда они брали титул в прошлый раз?» Мы прошли через это в 2017-м»

    «Спартак» поздравил «Ливерпуль» с первой победой в АПЛ.

    «Хэй, парни из «Ливерпуля», поздравляем с победой в Премьер-лиге! Надеемся, вы готовы к бесконечным постам в духе: «Каким был мир, когда «Ливерпуль» в прошлый раз побеждал в чемпионате?»... Мы прошли через это в 2017 году», – написала пресс-служба «Спартака».

    • Вчера «Ливерпуль» благодаря победе «Челси» над «Манчестер Сити» (2:1) досрочно стал чемпионом АПЛ.
    • Это 43-й трофей в истории клуба, позволивший выйти на первое место в Англии по количеству трофеев, превзойдя «Манчестер Юнайтед».
    • Последний раз клуб выигрывал национальный чемпионат в 1990 году.

    Источник: Официальный твиттер «Спартака»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:59
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +839

      Puddle 3 минуты назад

      Хряки тут причем? Ливерпуль к ним никак не относится, кроме опороса на Энфилде их ничего не связывает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +421

      Spinorr 7 минут назад

      амикошонство, что тут скажешь!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3136

      alarm 41 минуту назад

      свинохвостые броквоеды и там подхрюкали! подложили свинью на праздник! позор!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3551

      Борат 44 минуты назад

      пищевики никак не забудут 7 палок на энфилде !
      гыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +162

      NotFound 46 минут назад

      Поздравили Ливерпуль и не забыли похвалить сами себя ))

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77376
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru