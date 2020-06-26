«Спартак» – «Ливерпулю»: «Надеемся, вы готовы к постам «Каким был мир, когда они брали титул в прошлый раз?» Мы прошли через это в 2017-м»

«Спартак» поздравил «Ливерпуль» с первой победой в АПЛ.
«Хэй, парни из «Ливерпуля», поздравляем с победой в Премьер-лиге! Надеемся, вы готовы к бесконечным постам в духе: «Каким был мир, когда «Ливерпуль» в прошлый раз побеждал в чемпионате?»... Мы прошли через это в 2017 году», – написала пресс-служба «Спартака».
- Вчера «Ливерпуль» благодаря победе «Челси» над «Манчестер Сити» (2:1) досрочно стал чемпионом АПЛ.
- Это 43-й трофей в истории клуба, позволивший выйти на первое место в Англии по количеству трофеев, превзойдя «Манчестер Юнайтед».
- Последний раз клуб выигрывал национальный чемпионат в 1990 году.
Источник: Официальный твиттер «Спартака»