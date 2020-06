Вчера «Челси» обыграл «Манчестер Сити» в рамках 31-го тура АПЛ (2:1).

Благодаря потере очков клуба из Манчестера «Ливерпуль» гарантировал себе первое место в чемпионате Англии.

Это первая победа в национальном чемпионате команды Юргена Клоппа за 30 лет.

Bleacher Report в честь этого события выпустил короткометражный мультфильм.

1990-2020.Liverpool's 30-year wait for a league title is over. pic.twitter.com/9MXENLCCXC