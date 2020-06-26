«Где все начиналось». «Боруссия» Д опубликовала фото Клоппа с Пулишичем

Пресс-служба дортмундской «Боруссии» опубликовала фото главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа и полузащитника «Челси» Кристиана Пулишича во времена их совместной работы в Германии.

«Здесь все начиналось», – подписана фотография.

Ранее «Боруссия» опубликовала сообщение с поздравлениями: «Поздравляем «Ливерпуль» с победой в Премьер-лиге!»

Благодаря победе «Челси» над «Манчестер Сити» «Ливерпуль» впервые за 30 лет стал чемпионом Англии.

Кристиан Пулишич стал игроком «Боруссии» в 2015 году и привлекался Юргеном Клоппом из молодежной команды для тренировок в основном составе.

Осенью того же года Клопп возглавил «Ливерпуль»

В январе 2019-го Пулишич стал игроком «Челси».