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    «Где все начиналось». «Боруссия» Д опубликовала фото Клоппа с Пулишичем

    Пресс-служба дортмундской «Боруссии» опубликовала фото главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа и полузащитника «Челси» Кристиана Пулишича во времена их совместной работы в Германии.

    «Здесь все начиналось», – подписана фотография.

    Ранее «Боруссия» опубликовала сообщение с поздравлениями: «Поздравляем «Ливерпуль» с победой в Премьер-лиге!»

    • Благодаря победе «Челси» над «Манчестер Сити» «Ливерпуль» впервые за 30 лет стал чемпионом Англии.
    • Кристиан Пулишич стал игроком «Боруссии» в 2015 году и привлекался Юргеном Клоппом из молодежной команды для тренировок в основном составе.
    • Осенью того же года Клопп возглавил «Ливерпуль»
    • В январе 2019-го Пулишич стал игроком «Челси».

    Источник: Твиттер «Боруссии» Д

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