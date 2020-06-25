Сарри – об обмене Пьянича на Артура: «Клуб мне ничего об этом не сообщал»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри не подтвердил, что туринский клуб договорился об обмене полузащитника Миралема Пьянича на хавбека «Барселоны» Артура.

«Не знаю, что происходит, но мы полностью рассчитываем на Пьянича. Его игровые навыки не подлежат сомнению. Не могу сказать, будет ли он продан, но клуб мне ничего об этом не сообщал.

Артур – игрок «Барселоны», говорить о нем было бы неправильно. Мне не понравилось, когда Сетьен говорил о нашем игроке Пьяниче. Поэтому я не буду говорить об Артуре», – сказал Сарри.

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