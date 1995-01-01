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    Вратарь «Ростова» Попов начал рекламировать adidas спустя четыре дня после матча с «Сочи»

    Голкипер «Ростова» Денис Попов принял участие в рекламной кампании adidas.

    «Результат матча – это не счет на табло, а эмоции, которые ты даришь болельщикам. Денис Попов готов к спорту», – говорится в сообщении инстаграма adidas. Похожий пост вратарь разместил в своем инстаграме.

    • Ранее Попов посетил телепрограмму «Вечерний Ургант» на «Первом канале».
    • По итогам матча 23-го тура РПЛ против «Сочи» (1:10) голкипер был признан лучшим игроком встречи.

    text

    Публикация от text (@adidasrussia) 23 Июн 2020 в 3:26 PDT

    Источник: инстаграм adidas

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +15373

      bset 40 минут назад

      Красава парень, все очень круто для него сложилось. Главное теперь не загордиться и обеспечить себе успешную карьеру.

      2
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      Рейтинг: +17203

      DOCTOR PENALTY 55 минут назад

      Вот так выглядит везение: оказался в нужном месте в нужное время.

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