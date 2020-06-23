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  • Вратарь «Ростова» Попов начал рекламировать adidas спустя четыре дня после матча с «Сочи»

Вратарь «Ростова» Попов начал рекламировать adidas спустя четыре дня после матча с «Сочи»

23 июня 2020, 16:15
9

Голкипер «Ростова» Денис Попов принял участие в рекламной кампании adidas.

«Результат матча – это не счет на табло, а эмоции, которые ты даришь болельщикам. Денис Попов готов к спорту», – говорится в сообщении инстаграма adidas. Похожий пост вратарь разместил в своем инстаграме.

  • Ранее Попов посетил телепрограмму «Вечерний Ургант» на «Первом канале».
  • По итогам матча 23-го тура РПЛ против «Сочи» (1:10) голкипер был признан лучшим игроком встречи.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм adidas
Россия. Премьер-лига Ростов Сочи Попов Денис
Комментарии (9)
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DOCTOR PENALTY
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Dmitry VS
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Где-то грустит голкипер Фролкин, которого выкинули из состава перед началом сезона
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sochi-2013
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Именно о этом, я, сразу после игры, и говорил. Ребята засветились на всю Европу, а счет- это херня, главное для них было показать свой потенциал. Им выпал счастливый шанс, и некоторые смогли этим воспользоваться. Молодцы!
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portero
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лишь бы пошло всё на пользу...
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paracetamol
1592949378
Хваткий пацан, рекламный агент получится!
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evgevg13
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Красавчик
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ЗаЖиМ61
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Давай, Денис, продолжай в том же духе!!!!
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zigbert
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Сейчас только не прихватить "звездную болезнь".
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