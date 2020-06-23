Вратарь «Ростова» Попов начал рекламировать adidas спустя четыре дня после матча с «Сочи»

Голкипер «Ростова» Денис Попов принял участие в рекламной кампании adidas.

«Результат матча – это не счет на табло, а эмоции, которые ты даришь болельщикам. Денис Попов готов к спорту», – говорится в сообщении инстаграма adidas. Похожий пост вратарь разместил в своем инстаграме.

Ранее Попов посетил телепрограмму «Вечерний Ургант» на «Первом канале».

По итогам матча 23-го тура РПЛ против «Сочи» (1:10) голкипер был признан лучшим игроком встречи.