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    17-летний вратарь «Ростова» Попов стал гостем программы «Вечерний Ургант»

    Голкипер «Ростова» Денис Попов посетил телепрограмму «Вечерний Ургант» на «Первом канале».

    – Денис, вы стали настоящим героем. Как изменилась ваша жизнь после того, как прозвучал финальный свисток матча?

    – В первую очередь, наверное, популярность. До матча в инстаграме было 350 подписчиков, сейчас – уже около 40 тысяч.

    – Это только начало! Как вы настраивались на этот матч? Что вы говорили друг другу, когда выходили на поле? Что вы ожидали от этого матча?

    – Во-первых, мы друг друга поддерживали – без этого никак. Желали всем удачи, чтобы проявили себя на таком высоком уровне. Старались вообще не думать об этом. Но, естественно, все волновались. Хотели просто выйти и показать уровень. Доказать, что мы способны играть даже против таких футболистов, у которых за плечами большой опыт в Премьер-Лиге.

    – Там опыт не только в Премьер-Лиге, но и в местах лишения свободы. Было хоть немножко страшно? Против вас выходят взрослые игроки.

    – Страха не было, волнение было. Не вижу смысла бояться того, чем ты занимаешься, – своего любимого дела.

    – Кто-то вас поздравлял из тех, кого мы все знаем?

    – Написали много топовых вратарей Премьер-Лиги. Дмитрий Губерниев написал, Василий Уткин.

    – Вы понимаете, что вы – главная знаменитость российского футбола прямо сейчас? Про вас пишут не только наши СМИ, но и зарубежные. Вы обладатель рекорда – у вас 15 сейвов за матч.

    – Ну да. Как сказать, даже двух рекордов.

    – Ой, да ну вы что! Я назвал основной рекорд. Другой рекорд пускай будет на совести защитников. Кто был вашим ориентиром в футболе? На кого из вратарей вы хотите быть похожим?

    – Давно слежу за Давидом Де Хеа из «Манчестер Юнайтед». Вот он – мой кумир. Стараюсь на него равняться.

    – Думаю, он про вас узнал благодаря этому матчу. Говорят, у вас есть какой-то специальный план – вы тренируетесь отбивать пенальти. Какая ваша система?

    – Мне просто повезло. Заранее выбрал угол куда падать и решил прыгать именно туда.

    • По итогам матча 23-го тура РПЛ против «Сочи» (1:10) голкипер был признан лучшим игроком встречи.

    Источник: Ютуб-канал «Вечерний Ургант»

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    Сегодня, 11:06
    Комментарии3
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      Рейтинг: +730

      vmonomah17 1 час назад

      Сейчас его зенит должен купить для скамейки

      0
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      Рейтинг: +2999

      playsh 2 часа назад

      С нервами у парня всё в порядке,вниманием такого не испортишь.
      Главное,избежать травм,пока организм не "омужичился",мяска чуть наростить,и всё будет у него хорошо.

      0
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      Рейтинг: +1354

      altezzik 2 часа назад

      Главное не испортить парня чрезмерным вниманием и большой зарплатой. А то получим очередного Кокорина.

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