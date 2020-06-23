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  • Арустамян: «К матчу с ЦСКА готовится молодежный состав «Динамо»

Арустамян: «К матчу с ЦСКА готовится молодежный состав «Динамо»

23 июня 2020, 15:42
8

Комментатор Нобель Арустамян сообщил, что молодежный состав «Динамо» готовится сыграть с ЦСКА.

«В субботу, перед вылетом в Краснодар, клуб утвердил список контактной группы с Роспотребнадзором Московской области (команда базируется в Новогорске). Вопрос еще, как именно эта группа составляется, кто выявляет тех, кто пересекался с зараженными, а кто нет. Так или иначе, «Динамо» обсуждало с ведомством, реально ли оставить на базе только группу — речь изначально шла об этом, но впоследствии Роспотребнадзор решение поменял: нет, на карантин садятся все.

«Динамо», по моим данным, и сейчас пребывает в полной неопределенности. Вся основа на карантине, и к дерби с ЦСКА готовится молодежный состав. А магической даты 19 июля «для Динамо» нет — она занята матчем с «Краснодаром». Или искать новую и менять сроки проведения чемпионата, или обходиться дублерами — другого выхода нет», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.

  • Игра «Динамо» – ЦСКА запланирована на 27 июня.

Новиков: «Если изменений в регламенте не будет, с ЦСКА будет играть молодежка «Динамо»

Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига ЦСКА Динамо Арустамян Нобель
Комментарии (8)
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Garrincha58
1592918451
дурдом тогда может перейти на молодёжку или вообще уже прекратить этот балаган ни в одной стране такого нет где сейчас играют просто стыдоба кстати Тамбов наверняка тоже скоро объявит о заражении футболистов так как из Уфы летели обычным рейсом где был полный самолёт кто то да точно заразился
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JTherry
1592919912
Динамо к сливу готовится что ли? надо готовить основу, всех, у кого отрицательный тест на КВ, почему Уфа сыграла основой с Тамбовом, а Динамо и Ростову нельзя? тогда логично и для Уфы применить те же санкции, и засчитать "технарь" за самовольный выход на матч и нарушение регламента... не должно быть двойных стандартов в чемпионате! руководство РПЛ, Прядкин, блин - ау!!! откликнитесь!!!
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DemSerg
1592922535
Очередной скандал на подходе. Зачем вообще было доигрывать чемпионат, если в каждом туре такая лажа? зафиксировали бы результат по уже сыгранным матчам - и то меньше было бы вони.
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kovalenkoz
1592924539
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Hektor 84
1592946361
А чего они все раньше молчали? Когда согласовали продолжать никто против не вякал. А теперь то там больные то там. Технари и ни каких резервных дат и молодежных составов.
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paracetamol
1592949575
Мдя-я-я! Ситуёвина!
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