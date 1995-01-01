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    Арустамян: «К матчу с ЦСКА готовится молодежный состав «Динамо»

    Комментатор Нобель Арустамян сообщил, что молодежный состав «Динамо» готовится сыграть с ЦСКА.

    «В субботу, перед вылетом в Краснодар, клуб утвердил список контактной группы с Роспотребнадзором Московской области (команда базируется в Новогорске). Вопрос еще, как именно эта группа составляется, кто выявляет тех, кто пересекался с зараженными, а кто нет. Так или иначе, «Динамо» обсуждало с ведомством, реально ли оставить на базе только группу — речь изначально шла об этом, но впоследствии Роспотребнадзор решение поменял: нет, на карантин садятся все.

    «Динамо», по моим данным, и сейчас пребывает в полной неопределенности. Вся основа на карантине, и к дерби с ЦСКА готовится молодежный состав. А магической даты 19 июля «для Динамо» нет — она занята матчем с «Краснодаром». Или искать новую и менять сроки проведения чемпионата, или обходиться дублерами — другого выхода нет», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.

    • Игра «Динамо» – ЦСКА запланирована на 27 июня.

    Новиков: «Если изменений в регламенте не будет, с ЦСКА будет играть молодежка «Динамо»

    Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 15:42
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1539

      Genz 27 минут назад

      Прядкин в отпуске. Дюков в США. Алаев сидит на карантине. В Уфе Башкирский роскомздравнадзор из Башкиров. В Москве русские комнадзор. Разный подход к вирусу. Уфе разрешили играть,т.к. у остальных игроков температуры нет. В Москве у врачей другие требования. В каждом регионе свои правила. Путин поручил проблемы с вирусом решить региональным властям по своему усмотрению

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      Рейтинг: +4991

      JTherry 39 минут назад

      Динамо к сливу готовится что ли? надо готовить основу, всех, у кого отрицательный тест на КВ, почему Уфа сыграла основой с Тамбовом, а Динамо и Ростову нельзя? тогда логично и для Уфы применить те же санкции, и засчитать "технарь" за самовольный выход на матч и нарушение регламента... не должно быть двойных стандартов в чемпионате! руководство РПЛ, Прядкин, блин - ау!!! откликнитесь!!!

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      Рейтинг: +10408

      Garrincha58 1 час назад

      дурдом тогда может перейти на молодёжку или вообще уже прекратить этот балаган ни в одной стране такого нет где сейчас играют просто стыдоба кстати Тамбов наверняка тоже скоро объявит о заражении футболистов так как из Уфы летели обычным рейсом где был полный самолёт кто то да точно заразился

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      Рейтинг: +513

      elessar arnor 1 час назад

      может так наконец-то обыграют Динамо

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      Рейтинг: +412

      vsespartak01 > elessar arnor 1 час назад

      но динамо так не провалится как ростов!да и цска не зенит 2!

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