Арустамян: «К матчу с ЦСКА готовится молодежный состав «Динамо»

Комментатор Нобель Арустамян сообщил, что молодежный состав «Динамо» готовится сыграть с ЦСКА.

«В субботу, перед вылетом в Краснодар, клуб утвердил список контактной группы с Роспотребнадзором Московской области (команда базируется в Новогорске). Вопрос еще, как именно эта группа составляется, кто выявляет тех, кто пересекался с зараженными, а кто нет. Так или иначе, «Динамо» обсуждало с ведомством, реально ли оставить на базе только группу — речь изначально шла об этом, но впоследствии Роспотребнадзор решение поменял: нет, на карантин садятся все.

«Динамо», по моим данным, и сейчас пребывает в полной неопределенности. Вся основа на карантине, и к дерби с ЦСКА готовится молодежный состав. А магической даты 19 июля «для Динамо» нет — она занята матчем с «Краснодаром». Или искать новую и менять сроки проведения чемпионата, или обходиться дублерами — другого выхода нет», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.

Игра «Динамо» – ЦСКА запланирована на 27 июня.

Новиков: «Если изменений в регламенте не будет, с ЦСКА будет играть молодежка «Динамо»