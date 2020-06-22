Уткин: «Сегодня играть за «Сочи» – позор, отстой и дно»

Журналист и видеоблогер Василий Уткин рассказал о своем отношении к «Сочи» после ситуации с отказом переносить матч против «Ростова» и разгроме со счетом 10:1 молодежного состава соперника.

«Сегодня играть за «Сочи» – позор. Сегодня быть футбольным клубом «Сочи» – отстой и дно. Единственное, футбольный клуб «Сочи», чего я вам от души желаю: пусть деловая репутация клуба «Сочи» вырастет настолько, что случившееся – ведь действительно, на вас обратил внимание весь мир – приведет к тому, что у вас появится деловой и интересный партнер со всемирным именем и так далее.

Я думаю, что вам стоит попробовать законтачиться с таким всемирным брендом, как компания Durex. Их продукция может быть прекрасно вами прорекламирована, особенно учитывая, что и футболки под цвет – белый.

Я думаю, что сотрудничество с международным брендом в эти дни к вам очень сильно приблизилось. Может быть, это именно тот деловой успех, которого ищет и РПЛ, и РФС. И все мы будем искренне этому рады. Как говорят с улыбкой представители компании Durex: «Прорвемся!» – сказал Уткин.