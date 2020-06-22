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Уткин: «Сегодня играть за «Сочи» – позор, отстой и дно»

22 июня 2020, 07:23
19

Журналист и видеоблогер Василий Уткин рассказал о своем отношении к «Сочи» после ситуации с отказом переносить матч против «Ростова» и разгроме со счетом 10:1 молодежного состава соперника.

«Сегодня играть за «Сочи» – позор. Сегодня быть футбольным клубом «Сочи» – отстой и дно. Единственное, футбольный клуб «Сочи», чего я вам от души желаю: пусть деловая репутация клуба «Сочи» вырастет настолько, что случившееся – ведь действительно, на вас обратил внимание весь мир – приведет к тому, что у вас появится деловой и интересный партнер со всемирным именем и так далее.

Я думаю, что вам стоит попробовать законтачиться с таким всемирным брендом, как компания Durex. Их продукция может быть прекрасно вами прорекламирована, особенно учитывая, что и футболки под цвет – белый.

Я думаю, что сотрудничество с международным брендом в эти дни к вам очень сильно приблизилось. Может быть, это именно тот деловой успех, которого ищет и РПЛ, и РФС. И все мы будем искренне этому рады. Как говорят с улыбкой представители компании Durex: «Прорвемся!» – сказал Уткин.

  • За «Ростов» играли воспитанники академии в возрасте 16-19 лет.
  • «Сочи» благодаря победе оказался на десятом месте в РПЛ по итогам 23-го тура.
  • Durex – британский производитель презервативов.

Источник: Ютуб-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Сочи Ростов Уткин Василий
Комментарии (19)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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paracetamol
1592802286
Когда это дно заткнется? Может хватит Бомбардиру разносить эту гадость и желтеть на глазах!
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Чехов на Садовой
1592804688
Василий, смотрели Ваш блог с друзьями. Хорошо и сочно, как всегда! Приятно было в день медработника увидеть и услышать адекватного человека. Просто праздник какой то. Весьма жаль , что для этих ''Durex'' и их подельников это, видимо, по барабану. Отдельное спасибо Бомбардиру за то, что держит градус темы. Это не частный случай, это диагноз системы в целом.
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Kollljan
1592804742
Предлагаю всем заткнуться и подождать следующего тура. Вполне возможно, что дальнейшие события заставят пересмотреть весь негатив, который благодаря таким фуфелам как Утки, вылили на Сочи. Напомню, что есть клуб Сочи, а есть футбольная команда Сочи, принадлежащая клубу Сочи. И если футболистам поступило распоряжение от руководства - играть! То они не имели права не играть. Поэтому, Васе Уткину, давно пора прикрыть свой блог, который, по большому счёту, никто не смотрит, и заткнуться.
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sobaka120982
1592804811
Честно не так давно наткнулся на свежее фото Васи Уткина , меня кандратий чуть не хватил... и это щас говорит человек который выглядит как один сплошной жирный Durex
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Валерий1965
1592807493
Позорная, тупая, жирная утка!)
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Plyash
1592810372
Жаль,что команда Газпромовских прихвостней позорит имя красивого,хорошего города.Сочинским властям надо обязать эту стаю футболистов сменить название,иначе так и будут трепать имя города.
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docndoc
1592812604
Понятно, что сочинские игроки народ подневольный... Но колотить 10 мячей их никто не заставлял, да ещё прыгать после каждого, будто Барсу раскрошили. Ну заставили играть - забей столько, чтобы гарантированно выиграть, а не опускать детишек ниже плинтуса.
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Garrincha58
1592815403
обиженный Васятка
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Retiremen_VMF
1592825544
Журналист Уткин. Это вы о чем? О том, что бы стать журналистом надо хотя бы уметь писать, можно и с ошибками и оскорблять всех на право и на лево?
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Горкин Блеванов
1592845077
Жаль что мало таких команд как Сочи, настоящих спорсменов, высокого уровня, украшающих наш фуртбол, а больше всякого позора как Спартак, Рубин . Когда команда Рубин перестанет позорить славное российское предприятие ? а Спартак легендарного гладиатора ? Жаль что блогосфера и эфир постоянно загаживаются злобными выпадками неудачников
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