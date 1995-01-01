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    Уткин: «Сегодня играть за «Сочи» – позор, отстой и дно»

    Журналист и видеоблогер Василий Уткин рассказал о своем отношении к «Сочи» после ситуации с отказом переносить матч против «Ростова» и разгроме со счетом 10:1 молодежного состава соперника.

    «Сегодня играть за «Сочи» – позор. Сегодня быть футбольным клубом «Сочи» – отстой и дно. Единственное, футбольный клуб «Сочи», чего я вам от души желаю: пусть деловая репутация клуба «Сочи» вырастет настолько, что случившееся – ведь действительно, на вас обратил внимание весь мир – приведет к тому, что у вас появится деловой и интересный партнер со всемирным именем и так далее.

    Я думаю, что вам стоит попробовать законтачиться с таким всемирным брендом, как компания Durex. Их продукция может быть прекрасно вами прорекламирована, особенно учитывая, что и футболки под цвет – белый.

    Я думаю, что сотрудничество с международным брендом в эти дни к вам очень сильно приблизилось. Может быть, это именно тот деловой успех, которого ищет и РПЛ, и РФС. И все мы будем искренне этому рады. Как говорят с улыбкой представители компании Durex: «Прорвемся!» – сказал Уткин.

    • За «Ростов» играли воспитанники академии в возрасте 16-19 лет.
    • «Сочи» благодаря победе оказался на десятом месте в РПЛ по итогам 23-го тура.
    • Durex – британский производитель презервативов.

    Источник: Ютуб-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 07:23
    Комментарии9
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      Рейтинг: +5868

      Литейный4 26 минут назад

      Сегодня играть за свиней вот это позор и отстой.

      0
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      Рейтинг: +1732

      sobaka120982 27 минут назад

      Честно не так давно наткнулся на свежее фото Васи Уткина , меня кандратий чуть не хватил... и это щас говорит человек который выглядит как один сплошной жирный Durex

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1946

      Kollljan 28 минут назад

      Предлагаю всем заткнуться и подождать следующего тура. Вполне возможно, что дальнейшие события заставят пересмотреть весь негатив, который благодаря таким фуфелам как Утки, вылили на Сочи. Напомню, что есть клуб Сочи, а есть футбольная команда Сочи, принадлежащая клубу Сочи. И если футболистам поступило распоряжение от руководства - играть! То они не имели права не играть. Поэтому, Васе Уткину, давно пора прикрыть свой блог, который, по большому счёту, никто не смотрит, и заткнуться.

      -1
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      Рейтинг: +490

      Чехов на Садовой 29 минут назад

      Василий, смотрели Ваш блог с друзьями. Хорошо и сочно, как всегда! Приятно было в день медработника увидеть и услышать адекватного человека. Просто праздник какой то. Весьма жаль , что для этих ''Durex'' и их подельников это, видимо, по барабану. Отдельное спасибо Бомбардиру за то, что держит градус темы. Это не частный случай, это диагноз системы в целом.

      1
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      Рейтинг: +4154

      Alekxei Z. 52 минуты назад

      Да что вы до Сочи докопались, ругать надо тех мудаков кто регламент такой утверждает.

      0
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      Рейтинг: +3626

      Yurok161 > Alekxei Z. 17 минут назад

      Регламент причём? Регламент не захотел матч переносить или Сочи?

      0
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      Рейтинг: +3269

      Виталий Орехов 55 минут назад

      Отныне, футбольный клуб из города Сочи, носит имя ФК "Durex". А потому что нефиг позорить название такого прекрасного города!

      1
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      Рейтинг: +5857

      paracetamol 1 час назад

      Когда это дно заткнется? Может хватит Бомбардиру разносить эту гадость и желтеть на глазах!

      0
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      Рейтинг: +490

      Чехов на Садовой > paracetamol 40 минут назад

      Либо по делу ответь, либо дупло завали таблетка штопанная. Сколько вротенберг таким как ты приплачивает? Или ты Durex по жизни сосёшь?

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